Россия поставила новый рекорд по поставкам клубники из Китая

В марте Россия увеличила импорт клубники из Китая до 3,4 миллиона долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия стала основным импортером клубники из Китая
Россия стала основным импортером клубники из Китая Фото:

В марте Россия установила рекорд по импорту клубники из Китая, увеличив закупки до 3,4 миллиона долларов. Об этом стало известно из данных китайской таможни. 

«Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов», — передает данные таможни РИА Новости. Там добавили, что эта цифра вдвое превышает объем поставок в феврале и марте 2024 года.

Благодаря этому Россия стала главным импортером китайской клубники, обойдя Вьетнам, чьи закупки сократились до 2,5 миллиона долларов. В тройке лидеров также оказался Гонконг с объемом поставок 1,9 миллиона долларов, что на 50% больше по сравнению с предыдущими периодами. За первые три месяца 2025 года Россия приобрела клубнику на сумму 5,7 миллиона долларов, что является рекордом в истории двусторонней торговли. В итоге, на Россию пришлось чуть больше трети всех китайских поставок клубники, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего четверть.

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В марте Россия установила рекорд по импорту клубники из Китая, увеличив закупки до 3,4 миллиона долларов. Об этом стало известно из данных китайской таможни.  «Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов», — передает данные таможни РИА Новости. Там добавили, что эта цифра вдвое превышает объем поставок в феврале и марте 2024 года. Благодаря этому Россия стала главным импортером китайской клубники, обойдя Вьетнам, чьи закупки сократились до 2,5 миллиона долларов. В тройке лидеров также оказался Гонконг с объемом поставок 1,9 миллиона долларов, что на 50% больше по сравнению с предыдущими периодами. За первые три месяца 2025 года Россия приобрела клубнику на сумму 5,7 миллиона долларов, что является рекордом в истории двусторонней торговли. В итоге, на Россию пришлось чуть больше трети всех китайских поставок клубники, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего четверть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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