22:12 29 мая 2017 0

Причины трагедии выясняют следователи Фото: dmizo-admkrsk.ru

В Красноярске погиб исполняющий обязанности начальника департамента и земельных отношений Юрий Парыгин. Чиновник выпал из окна высотки. На месте происшествия работают следователи.

По неподтвержденной информации, чиновник проживал в данном доме, передает Life.ru, по данным источника издания, он выпал с 17-го этажа. Ряд СМИ сообщает, что квартира Парыгина была в том же доме, но на восьмом.

Юрий Парыгин занял должность вице-мэра и руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений в марте 2017 года.