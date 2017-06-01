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Главные новости Челябинской области
13:42  01 июня 2017 1

Челябинскую область будут развивать «РЖД», Индия и Китай. Дубровский сделал заявление на форуме в Петербурге

Южный Урал добился прорыва в сотрудничестве с Китаем и ИндиейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Стратегическое соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург подпишут на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) 2 июня. Об этом заявил челябинский губернатор Борис Дубровский, выступая 1 июня на панельной сессии форума «БРИКС: новые подходы к экономической интеграции».

Подписи под документом поставят представители «РЖД», Свердловской и Челябинской областей, а также группы «РВМ Капитал», выступающей инвестором предпроектной подготовки строительства. По словам президента ОАО «РЖД» Александра Мишарина, уральская ВСМ (с выходом на ВСМ «Москва — Пекин») позволит доставлять до Челябинска за трое суток грузы от логистического узла с территории КНР.

Также Дубровский сообщил о готовящихся после поездки в Индию проектах строительства в Челябинске чаеразвесочной фабрики и локализации на Южном Урале ряда фармацевтических производств. «Эти предложения будут оформлены во время ответного визита индийской стороны», — уточнил Дубровский. Со своей стороны южноуральские бизнесмены уже заключили ряд контрактов с индийскими компаниями — о поставках химической продукции и специализированного компьютерного оборудования.

По итогам I квартала 2017 года товарооборот между Челябинской областью и Индией вырос в 1,7 раза к аналогичном периоду прошлого года, отметил губернатор. Ощутимые результаты достигнуты и в бизнес-отношениях с КНР — в первом квартале товарооборот вырос в 1,5 раза. Прошлогодние же его объемы (а это более 300 млн долларов) в 2017 году предполагается как минимум утроить. «Речь идет о наращивании объемов экспорта в Китай, в первую очередь сельхозпродукции и продуктов питания. Наша область одна из немногих получила право на поставки зерна в Китай», — подчеркнул Дубровский.

Владимир Васин
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