Пермяка оштрафовали из-за памятника литовским жертвам репрессий

14:04 01 июня 2017 1

Пенсионер должен заплатить 20 тысяч рублей за то, что увековечил память близких Фото: Пермская гражданская палата

Житель Перми литовского происхождения Антанас Гуркшнис должен заплатить 20 тысяч рублей за самовольную установку памятника репрессированным литовцам. При этом сам пенсионер в установке мемориала не участвовал — ему лишь принадлежала идея.

Памятник литовцам, сосланным на Урал, появился в поселке Галяшор Кудымкарского района Пермского края в августе 2016 года. Он установлен в 100 метрах от кладбища, где в том числе были похоронены ссыльные прибалты. Идея мемориала принадлежит пермскому пенсионеру Антанасу Гуркшнису, семья которого была в числе репрессированных. Пожилой мужчина долго сидел в архивах, искал родственников ссыльных литовцев, общался с местными жителями — все для того, чтобы найти информацию для памятника. Он смог отыскать имена и фамилии 88 человек. Они были нанесены на камень, посреди которого изображены католический крест и металлическое солнце. Памятник установили двое жителей Галяшора.

Мемориал возмутил жительницу из соседнего поселка Велва-База. «Какие они жертвы, они, что, расстреляны? Или их тут обижали? Они во время войны убивали наших русских солдат, бросали в колодцы. Мы все жили в таких же условиях, так же одевались, жили в бараках, спали на полу среди клопов. Работали все вместе на лесоповале, доставалось всем одинаково», — цитирует письмо женщины Пермская гражданская палата.

После возмущенного послания, опубликованного в газете «Иньвенский край», памятником заинтересовались чиновники. Выяснилось, что мемориал установили на земле, принадлежащей краевому министерству природных ресурсов, а разрешения на его установку никто не давал. При этом документы были направлены в ведомство, но ответа те, кто устанавливал памятник, так и не дождались.

«Самое интересное, что поселок Галяшор существует с 1932 года, но кладбище при нем нигде не числится. То есть оно, по сути, тоже расположено на землях лесного фонда, — рассказал „URA.RU“ Антанас Гуркшинис. — Сейчас я собираюсь обжаловать свой штраф. Кроме того, у меня есть мысль добиться выделения кладбища и территории, где установлен памятник, из земель лесного фонда».

Пенсионер не понимает, почему должен платить 20 тысяч рублей — впервые памятник он увидел только в ноябре прошлого года, то есть через несколько месяцев после установки. «Решили сделать меня крайним. Меня судят за идею, а я думал, что времена, когда людей судили за идеи, давно прошли», — говорит собеседник. Он уверен, что мемориал сносить не будут, и надеется, что вскоре состоится его официальное открытие.