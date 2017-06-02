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12:17  02 июня 2017 0

В ХМАО подростки украли из магазина девять мешков наполнителя для кошачьего туалета

Поселок Энергетики Курган, кошка
Подростки пытались заработать на кошачьем наполнителеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нефтеюганском районе двое подростков украли из зоомагазина девять мешков наполнителя для кошачьего туалета.

Шестнадцатилетние подростки, чтобы получить немного карманных денег, решили ограбить зоомагазин. Ночью ребята залезли в павильон и вывезли на санках первое, что попалось под руку — девять мешков кошачьего наполнителя.

Однако утащить наполнитель школьникам все-таки не удалось, на выходе их поймала охрана. Бросив краденое, юноши скрылись, сообщает ОМВД России по Нефтеюганскому району.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище). Ребятам грозит до пяти лет лишения свободы.

Валерия Романова
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