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02 июня 2017
01 июня 2017
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Главные новости Челябинской области
16:59  02 июня 2017 0

На Южном Урале избили сотрудника «скорой помощи», пока он ждал больного

Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Екатеринбург, полк ппс, скорая помощь, центр временного размещения мигрантов, горнистов15
Проверка информации о нападении находится на контроле руководства СУ СКРФото: Анна Майорова © URA.RU

Следователи в Челябинской области устанавливают детали нападения на водителя скорой помощи. Инцидент произошел днем 2 июня во дворе одного из домов в городе Куса, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным ведомства, местный житель в ходе конфликта ударил водителя, ожидавшего возвращения врачей с пациентом. По инициативе СК данные о нападении были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая машина «скорой», ехавшая с места крушения военного самолета, сбила человека и попала в ДТП.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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