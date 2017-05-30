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30 мая 2017
12:55  30 мая 2017 0

Машина «скорой», ехавшая с места крушения военного самолета, сбила человека и попала в ДТП

Субботник. Челябинск., реанимобиль, скорая помощь
Автомобиль скорой помощи, перевозивший пострадавших, якобы попал в аварию по пути в больницуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саратовской области одна из машин скорой помощи, перевозившая пострадавших в крушении самолета АН-26 на аэродроме Балашова, попала в ДТП, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, «скорая» столкнулась с автомобилем «Тойота», а затем сбила женщину, стоявшую на обочине дороги, и врезалась в столб.

В результате аварии, как утверждают источники, пострадала девушка, которая уже госпитализирована. В карете «скорой» никто не пострадал. В местном ГИБДД агентству информацию не подтвердили, но и не стали опровергать.

Между тем в Минобороны РИА «Новости», заявили, что в аварию попала резервная машина скорой помощи, которая возвращалась с аэродрома пустой, как незадействованная.

Во вторник, 30 мая, напомним, возле аэродрома Балашова рухнул при заходе на посадку военно-транспортный лайнер АН-26, на борту которого находились шесть человек. Один военнослужащий погиб, остальные были госпитализированы.

Сергей Демин
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