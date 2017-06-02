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02 июня 2017
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Главные новости Челябинской области
20:17  02 июня 2017 0

Автоледи разгромила парковку в Челябинске. ВИДЕО

День города Курган, полицейский, гибдд
В ГИБДД рассказали о скандальной истории (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Женщина в Челябинске устроила массовое ДТП на парковке. Увидевший ее стиль вождения мужчина даже пытался отобрать у нее ключи от автомобиля.

Инцидент произошел 2 июня возле дома № 5 на площади Революции. Женщина резко сдала назад, врезавшись в припаркованный автомобиль, после чего ее авто выскочило на газон. Автоледи, не сбавляя скорости, отъехала назад, снова врезавшись в тот же автомобиль. В это время другая машина старалась избежать столкновения с ее авто, пока пыталась проехать на парковку. Видео опубликовал портал 74.ru.

Рядом с женщиной все это время находится мужчина. После второго удара он подбежал к машине, открыл дверь и пытался забрать у автоледи ключи. По данным ГИБДД Челябинска, позже автомобилисты самостоятельно оформили ДТП.

Видео: 74.ru

Как писало «URA.RU» ранее, 26 мая стало известно о другом удивительном случае, который произошел с автоледи из Магнитогорска. Недовольная клиентка автосалона запрягла коров в элитную иномарку.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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