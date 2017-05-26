14:24 26 мая 2017 3

Не первый год южноуральцы наблюдают войну женщины с автосалоном Фото: Наталья Шагивалиева

Жительница Магнитогорска Наталья Шагивалиева в стоявший возле автосалона «Апекс» Range Rover Evoque запрягла коров.

Саму машину женщина с помощниками «украсила» надписями, обращенными к владельцам салона и его потенциальным клиентам. Первым предлагали забрать «мертворожденный автомобиль». Вторым сообщали, что детищу английского автопрома не нужно топливо, поскольку оно движется при помощи пони и ослов (их запрягали на предыдущих акциях). «Хотела еще, чтобы девушки на этом фоне танцевали. В следующий раз еще раз запрягу коров. А может, свиней или, скажем, моржей — посмотрим, что экзотичнее. Пусть люди посмеются над тем, как навороченный салон превращается в скотный двор», — прокомментировала автоледи «URA.RU» прошедший 25 мая флешмоб.

1/5 Фото: Наталья Шагивалиева

Наталья Шагивалиева летом 2016 года приобрела в местном автосалоне внедорожник. На «смешном» для именитой марки пробеге у машины вышел из строя двигатель. Экспертиза показала, что виной всему некачественный бензин, и дилер предложил ремонт стоимостью 800 тыс. рублей. Независимые эксперты, которых наняла владелица машины, пришли к другому выводу: во время технического обслуживания в двигателе не меняли масло, из-за чего разрушились поршень, кольца и клапаны. «Мне позвонили уже трое клиентов салона — два владельца „Ягуаров“ и один „Фрилендера“ со схожими проблемами. Они тоже не намерены платить за поломки и собираются в суд. Но тащить сюда на эвакуаторах свою „недвижимость“ не стали», — рассказывает Наталья корреспонденту агентства.

Разбирательство перетекло в суд, а по ходу дела его хозяйка серьезно «портит карму» автосалону — как акциями на прилегающей территории, так и размещением соответствующих картин и слоганов на рекламных щитах. Дилер отбивается с помощью полиции и даже УФАС. Антимонопольщики вынуждены были запретить антирекламу «Лажоверов» на билбордах. 13 июня злосчастный Rover повезут в Челябинск, где на базе одного из сторонних автосалонов пройдет назначенная судом очередная экспертиза.