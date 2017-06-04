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04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
21:31  04 июня 2017 0

«Я тебе не изменяла». Медсестра из Алапаевска ушла из жизни из-за упреков в измене

Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Знакомые семьи не замечали никаких явных проблемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Алапаевске в гараже найдено тело повесившейся женщины. В кармане пострадавшей обнаружена записка «Я тебе не изменяла».

Как сообщают источники «URA.RU», женщина работала медсестрой в местной больнице. Ее муж, Сергей, служит в изоляторе временного содержания в Алапаевске.

По неподтвержденной информации, между супругами произошел конфликт на почве ревности.

Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела. От более развернутого комментария в СК и полиции отказались.

Коллеги Сергея потрясены и удивлены произошедшим в семье сослуживца. Все отзываются о нем как об ответственном, уравновешенном сотруднике и адекватном человеке. В семье двое практически взрослых детей, никаких явных проблем в ней окружающие не замечали.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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