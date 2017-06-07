15:28 07 июня 2017 0

Закон о деофшоризации страны, похоже, так и не сработал, сетуют эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нежелание крупного бизнеса платить налоги в России говорит об общем недоверии к государству и его налоговой политике. По мнению опрошенных «URA.RU» экономистов и политологов, предприниматели пускаются на различные ухищрения, чтобы не «засвечивать» свои деньги за рубежом.

Как стало известно в среду, 7 июня, крупнейшие российские бизнесмены предпочитают терять статус налогового резидента в России, нежели платить здесь налоги. В частности, два человека из первой сотни богатейших бизнесменов, по версии журнала Forbes, заявили в интервью Reuters, что перестали быть налоговыми резидентами России — для этого достаточно находиться в стране менее 183 дней в году. По их словам, на такой шаг они пошли после вступления в силу в 2014 году «закона о деофшоризации», согласно которому собственники офшоров должны были раскрыть свои активы российским властям и платить с них налоги.

Под налоговым резидентством подразумевается понятие, определяющее налоговую юрисдикцию, на территории которой налогоплательщик-резидент облагается налогами на все доходы и имущество из всех источников, включая доходы и за пределами данной налоговой юрисдикции.

Российские бизнесмены все меньше и меньше доверяют государству, говорят эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Пресловутый закон о деофшоризации на практике работает из рук вон плохо. В частности, надо было гарантировать не только налоговую неприкосновенность, но и юридическую. Пока же бизнес демонстрирует явное недоверие к государству», — пояснил в беседе с «URA.RU» экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

По его словам, «никто не хочет „засвечивать“ свои деньги за рубежом». «Люди банально боятся: покажешь сейчас средства, их происхождение, а года через два к тебе вдруг придут и скажут — мол, делиться надо», — отметил собеседник агентства.

Он говорит, что официально заставить миллиардеров платить налоги в России невозможно. «Но есть косвенные рычаги давления — например, бизнес могут отсекать от госзаказа и государственных преференций. Это все же более цивилизованные методы, чем тащить в кутузку», — подчеркнул Нечаев.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин рассказал «URA.RU», что тысячи бизнесменов сегодня имеют двойное гражданство, что, несомненно, должно наводить на размышления.

«С чем это связано? Главная причина — это чувство незащищенности частной собственности. Ведь сами налоги на активы не такие и большие. Люди просто боятся потерять то, что сейчас имеют», — добавил он.

По мнению замдиректора Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, когда речь идет о бизнесе, бесполезно апеллировать к патриотизму и интересам государства.

«Бизнес работает и честно платит налоги там, где для него созданы наиболее оптимальные условия. Нужно создать такие условия, когда крупный капитал будет заинтересован в возвращении в Россию. Это банально, но никакого другого рецепта пока не придумано», — подчеркнул он в интервью «URA.RU». Игнатов признал, что «желаемого эффекта закон о деофшоризации не принес».

Политолог Аббас Галлямов увидел в происходящем политическую подоплеку.

«Если власть захочет отобрать твой бизнес, то никто не сможет ей помешать. Силовики возбудят дело, суд вынесет приговор, и никого из них не смутит твоя невиновность. Естественно, бизнес не хочет рисковать и по возможности старается держаться от страны подальше.

Никакие разговоры о патриотизме и инвестиционном климате ситуации не изменят. Словам люди больше не верят, а реальных дел, доказывающих что ситуация меняется, нет», — посетовал в разговоре с «URA.RU» Галлямов.

Впрочем, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что говорить о неэффективности закона о деофшоризации пока преждевременно. «Думаю, еще нет оснований вести речь о ярко выраженной тенденции. Хотя, конечно, многие крупные бизнесмены все больше и больше времени проводят вне пределов родины. Собственно, поэтому меняется и налоговое резидентство. Тут нельзя говорить о какой-то одной причине, у всех они разные», — пояснил «URA.RU» Николаев.

В 2015 году сообщалось о выходе из российского налогового резидентства акционеров «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Алексея Кузьмичева. При этом в самой компании «Альфа-Групп» эту информацию отрицали.

В прошлом году Forbes сообщал, что статус налогового резидента России утратил основной акционер USM Holdings Алишер Усманов. Позднее представители бизнесмена опровергали эту информацию. Они отмечали, что Усманов в 2015 году провел за рубежом более 183 дней, однако указывали на тот факт, что часть этого срока он потратил на лечение.