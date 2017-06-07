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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
19:11  07 июня 2017 0

Журналистам показали, как выглядит Центральный стадион за год до первого матча. ФОТО

Строительство Екатеринбург-Арены. Екатеринбург, строительная площадка, строительство, центральный стадион, екатеринбург арена
Крыша уже готоваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудникам СМИ в Екатеринбурге провели экскурсию по Центральному стадиону, который реконструируют к играм Чемпионата мира по футболу-2018.

Представители стройкомпании «Синара-Девелопмент» (генподрядчика стройки) показали журналистам готовую крышу, практически полностью смонтированные дополнительные места для болельщиков. Также репортерам разрешили выйти на площадку, где в скором времени будет проложено футбольное поле. Площадь уже разровняли, рабочие монтируют дренажную систему.

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Стадион почти готов Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство стадиона должно завершиться 31 декабря 2017 года. При этом работы идут с опережением в полтора месяца. 15 июня 2018 года на спортивной арене пройдет первый матч группового этапа мундиаля.

Реконструкция стадиона обошлась федеральному бюджету в 12 миллиардов рублей.

Данил Бардин
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