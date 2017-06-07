21:31 07 июня 2017 0

Борис Дубровский и Архимед Мухамбетов обсудили перспективы сотрудничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подготовку к XIV Форуму межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и России в Челябинске, с участием глав государств, обсудили 7 июня, в среду, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Делегация Казахстана прибыла на Южный Урал, а через несколько дней челябинцы отправятся в Астану.

«В этом году Челябинской области выпала большая честь принимать у себя очередной (14-й) Форум межрегионального сотрудничества. К этому большому событию мы подходим с солидным багажом совместных инвестпроектов, заключенных соглашений, подписанных контрактов. Безусловно, особые отношения нас связывают с Костанайской областью. При этом за последние годы мы значительно расширили географию официальных и деловых контактов с регионами Республики Казахстан, и прежде всего — столицей Республики Астаной, где буквально через несколько дней откроется Всемирная выставка ЭКСПО-2017», — заявил прессе после переговоров с гостями Борис Дубровский.

По словам губернатора, челябинцы не только представят на ЭКСПО потенциал региона, но и будут перенимать опыт казахстанских коллег по организации масштабных мероприятий. Это касается и Российско-Казахстанского форума, и саммита ШОС в 2020 году в Челябинске.

Архимед Мухамбетов проинформировал южноуральского губернатора о работе Совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата Костанайской области. Заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Салтанат Аханова рассказала Дубровскму о возможных путях кооперации между предпринимателями Казахстана и Челябинской области, а также о перспективе совместных предприятий. Она выступила с предложением создать единый центр продаж казахстанской продукции на территории Челябинской области — Торговый дом республики Казахстан. Кроме того была представлена информация о проведении системных взаимных ярмарок-выставок производителей продукции в приграничных территориях Казахстана и России. Первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин доложил о российско-казахстанских проектах в сфере АПК.

В 2016 году товарооборот Челябинской области с Казахстаном составил 1412,6 $ млн, в том числе: экспорт — 637,6 $ млн, импорт — 775 $ млн. Доля соседей во внешнеторговом обороте Южного Урала 2016 году — 24,6%. Товарооборот с Казахстаном за I квартал 2017 года составил 428,0 $ млн (162,2% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт — 190,8 $ млн (183,6%), импорт — 237,2 $ млн (148,3%). По данным Челябинскстата в области зарегистрировано 130 коммерческих предприятий, в качестве учредителей которых выступают физические и юридические лица из Казахстана.

Основные статьи челябинского экспорта в Казахстан: машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукты питания, продукция химической промышленности, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстильные изделия и обувь. Основные статьи импорта: минеральная продукция, продукты питания, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.