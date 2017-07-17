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14 июля 2017
22:38  17 июля 2017 0

Комарова ушла в отпуск, скрыв от окружения все свои планы

Комарова. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова покинула Югру на две неделиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова ушла в отпуск. На отдыхе главы региона будет находится две недели. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Комарова предпочла не распространять информацию о том, где проведет отпуск. В ближнем окружении губернатора в планы хозяйки Югры никто не посвящен. Ранее глава региона предпочитала отдыхать в Москве, где у нее находится семья.

Временно обязанности губернатора исполняет первый заместитель Геннадий Бухтин.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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