Губернатор Югры Наталья Комарова ушла в отпуск. На отдыхе главы региона будет находится две недели. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.
Комарова предпочла не распространять информацию о том, где проведет отпуск. В ближнем окружении губернатора в планы хозяйки Югры никто не посвящен. Ранее глава региона предпочитала отдыхать в Москве, где у нее находится семья.
Временно обязанности губернатора исполняет первый заместитель Геннадий Бухтин.