По итогам прокурорской проверки после публикации «URA.RU» о критической ситуации на Алапаевском металлургическом заводе, СКР возбудил уголовное дело.
«Дело возбуждено по статье „частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы“. В прокуратуре города было проведено два совещания с участием представителей ОАО „Алапаевский металлургический завод“, на которых были составлен график выплаты денег. С 19.07.2017 по 25.07.2017 руководство предприятия планирует погасить долг в размере 500 тысяч рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
О ситуации в Алапаевске стало известно сразу после скандала с «борзым» собственником завода в Нижнем Тагиле. По словам ведущего юрисконсульта АМЗ Анатолия Парфенова, зарплату на заводе не платят с марта 2017 года, долг составляет более 4,5 млн рублей.
«Имущество АМЗ — более 90 объектов недвижимости, а также 27 километров железнодорожных путей — было заложено в „Альфа-банке“ за кредит. Позже банк переуступил право на долг ООО „Лаэрт“, а оно, в свою очередь, продало долг компании „МагСоюзСервис“», — рассказал «URA.RU» Анатолий Парфенов.
После этого на заводе перестали платить зарплату.
Кроме того, нагрянувшие на предприятие работники прокуратуры и полиции остановили распиливание железной дороги, которая соединяет станцию с городом. Это важная для населенного пункта дорога, по которой завозятся в город необходимые товары.
Прокуратура ведет сбор заявлений рабочих, не получивших зарплату. Уже написано 30 обращений на сумму 1 млн 38 тысяч рублей. Алапаевская прокуратура с целью восстановления социальных и трудовых прав граждан направила в суд 30 заявлений на выдачу судебных приказов.