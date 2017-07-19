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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:46  19 июля 2017 3

Новости «URA.RU» работают! Возбуждено уголовное дело по невыплате зарплаты в Алапаевске

После статьи «URA.RU» возбуждено уголовное дело на очередного «борзого» директораФото: группа ВК Alapaevsk News
новость из сюжета:
Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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По итогам прокурорской проверки после публикации «URA.RU» о критической ситуации на Алапаевском металлургическом заводе, СКР возбудил уголовное дело.

«Дело возбуждено по статье „частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы“. В прокуратуре города было проведено два совещания с участием представителей ОАО „Алапаевский металлургический завод“, на которых были составлен график выплаты денег. С 19.07.2017 по 25.07.2017 руководство предприятия планирует погасить долг в размере 500 тысяч рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

О ситуации в Алапаевске стало известно сразу после скандала с «борзым» собственником завода в Нижнем Тагиле. По словам ведущего юрисконсульта АМЗ Анатолия Парфенова, зарплату на заводе не платят с марта 2017 года, долг составляет более 4,5 млн рублей.

«Имущество АМЗ — более 90 объектов недвижимости, а также 27 километров железнодорожных путей — было заложено в „Альфа-банке“ за кредит. Позже банк переуступил право на долг ООО „Лаэрт“, а оно, в свою очередь, продало долг компании „МагСоюзСервис“», — рассказал «URA.RU» Анатолий Парфенов.

После этого на заводе перестали платить зарплату.

Кроме того, нагрянувшие на предприятие работники прокуратуры и полиции остановили распиливание железной дороги, которая соединяет станцию с городом. Это важная для населенного пункта дорога, по которой завозятся в город необходимые товары.

Прокуратура ведет сбор заявлений рабочих, не получивших зарплату. Уже написано 30 обращений на сумму 1 млн 38 тысяч рублей. Алапаевская прокуратура с целью восстановления социальных и трудовых прав граждан направила в суд 30 заявлений на выдачу судебных приказов.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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