В Екатеринбурге открылась цифровая кофейня «Дринкит». Первая точка появилась в ТРЦ «Алатырь», сеть принадлежит основателю «Додо Пиццы» Федору Овчинникову. Корреспондент URA.RU побывал на неофициальном открытии, гости же смогут попробовать напитки уже с 30 августа.
Главная фишка заведений в том, что для заказа не нужно взаимодействовать с персоналом. Напиток можно составить самостоятельно с нуля, заказать и оплатить через приложение или на планшете в заведении.
«Следующая кофейня откроется в бизнес-центре „Манхэттен“. Через две недели после нее должна заработать, по нашим прогнозам, кофейня в торговом центре „Радуга парк“ и следом откроется еще одна кофейня на улице Ленина, 53», — поделился управляющий партнер кофеен в Екатеринбурге Алексей Яковлев.
Что касается стоимости, маленький капучино обойдется в 210 рублей, а если заменить коровье молоко альтернативным, доплата составит 95 рублей. Кроме напитков (матча, какао, чая) можно будет заказать десерты, сэндвичи, панини, омлет и каши.
«У нас есть декаф — кофе без кофеина. Для фильтр-кофе мы используем зерно из Китая и Танзании. Примерно раз в три месяца мы меняем зерно, например, скоро появится Коста-Рика. Это связано с тем, что некоторые гости особенно любят именно простой черный кофе, и чтобы им не надоедало, мы меняем», — рассказала второй управляющий партнер кофеен Лейла Яковлева.
Команда намерена запустить суммарно 12 кофеен в городе. На данный момент ведутся переговоры еще с одним крупным торговым центром, где в скором времени также может появиться «Дринкит».
