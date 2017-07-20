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Главные новости Пермского края
16:29  20 июля 2017 1

Психолог напугал соцсети рассказом об ужасах пермского детдома

Клипарт. Насилие , страх, подросток, боль, насилие, ребенок
Подростки избивали девочку и унижали ееФото: depositphotos.com © URA.RU

В одном из пермских детдомов девочку довели до суицида — эту жуткую историю на своей страничке в соцсетях сообщил известный психолог Юрий Вагин. Ребенок остался жив.

Эксперт написал, что его пригласили в один из детдомов, чтобы поработать с девочкой, которая пыталась покончить с собой. «Мне нужно было ответить на простой вопрос: что с ней делать дальше», — пишет Юрий Вагин. По его словам, девочка-подросток попала в детдом незадолго до трагических событий. Ее родители погибли в автокатастрофе, а родственники не захотели оформить опеку. Старшие ребята решили провести ей «курс молодого бойца», избили, вытащили во двор и заставили есть собачьи фекалии. На следующий день об этом узнала вся школа, и над ребенком издевались все дети. Вечером девочка решила покончить с собой, но дети, которые следили за ней, помешали ей, написал психолог. Пост вызвал большой ажиотаж, ссылки на него появились даже в ведущих пермских телеграм-каналах.

С информацией, которую разместил Вагин, ознакомился уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. «Была оперативно запрошена информация из всех учреждений для детей-сирот по вопросу привлечения данного психолога к работе с детьми. Директора всех 15-ти учреждений факт работы Юрия Вагина не подтвердили», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе омбудсмена. Также уполномоченный сообщил, что за последние три года — с 2014 — ни одной попытки суицида в государственных учреждениях для детей-сирот не было зафиксировано. Таким образом, опубликованная информация не имеет отношения к учреждениям Прикамья.

«В соответствии с федеральным законом лица, которым стало известно о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних (или самих несовершеннолетних), о чем и указывает в своей информации доктор Вагин, обязаны незамедлительно эту информацию сообщить в правоохранительные органы и органы по защите прав ребенка», — добавили в пресс-службе омбудсмена.

Как выяснило «URA.RU», история имеет отношение к Прикамью, но произошла она более 10 лет назад. «Это было в Перми. К сожалению. Не думаю, что сейчас что-то поменялось существенно. Директор только-только поменялась тогда и пыталась хоть что-то изменить, поэтому и позвала меня, но через пару месяцев она не выдержала и ушла оттуда», — пояснил Юрий Вагин «URA.RU».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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