Жительница Сургута всего за полгода разбогатела на 336 млн рублей

В Сургуте обнаружена организованная преступная группа, которая с помощью махинаций через фирмы-однодневки смогла за полгода обналичить более 336 млн рублей. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции установили, что с мая по октябрь 2015 года 40-летняя сургутянка, вступив в сговор с 31-летней жительницей одной из республик Центральной Азии, организовали сообщество, в которое вошли более 10 человек. Юноши в возрасте от 20 до 30 лет зарегистрировали на свои имена 17 юридических лиц, получая в замен 10-20 тыс. рублей. Под видом оказания различных услуг, организации поставок товаров и строительных работ группа через подставные фирмы обналичила сумму, превышающую 336 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело в рамках ч.2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Санкция статьи — лишение свободы сроком на 5 лет.
Сейчас сургутянка находится под подпиской о невыезде.