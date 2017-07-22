10:00 22 июля 2017 0

Версия про короткое замыкание была лишь "ширмой" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны некоторые подробности ЧП, которое произошло в Свердловской областной клинической больнице №1 еще в апреле. Тогда, ссылаясь на ГУ МЧС по Свердловской области, СМИ сообщали о пожаре, который возник в подвальном помещении клиники: на место ЧП съехалось 18 пожарных машин, огонь тушили 54 огнеборца, было эвакуировано более 100 человек — сотрудников и пациентов больницы, включая сложных больных.

Как стало известно «URA.RU», пожару предшествовал сильный взрыв, о котором ранее не сообщалось — об этом агентству рассказал источник в правоохранительных органах. «Там действительно проходят силовые кабели, но информация первых дней о коротком замыкании — это официальная версия, ширма для прикрытия истины, — полагает он. — Никакая электрическая дуга не способна вызвать такие последствия».

Свидетели рассказывают, что услышали мощный хлопок — настолько сильный, что он напомнил им о знаменитом взрыве на Сортировке 1988 года (когда погибли 6 человек, сотни получили ранения, взрывом разнесло пол-микрорайона). В Первой областной больнице в результате инцидента столь масштабных разрушений не было, но «толстую железную дверь, которая вела из помещения, где все произошло, в коридор вынесло вместе с петлями», — сообщает источник.

Феликс Бадаев подтвердил, что электрика ни при чем Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его данным, следствие склоняется к версии взрыва в результате детонации взрывчатого вещества или срабатывания взрывного устройства, которое разорвалось прямо в руках одного из техников больницы. Косвенно это подтвердил и главный врач Свердловской областной больницы №1. «Электрика там вообще ни при чем, — заявил „URA.RU“ Феликс Бадаев. — И электрические, и газовые сети оказались невредимыми. Что произошло — поинтересуйтесь у правоохранителей. Нам они так и не сказали. Что случилось, чем занимался наш сотрудник — непонятно».

По информации источника агентства, этому человеку взрывом оторвало кисти рук, однако главврач больницы это отрицает. «Ему раздробило одну руку и он погиб. Второй человек, электрик — живой, у него была контузия, но он выжил, вылечился, восстановился, работает», — рассказывает Бадаев.

Есть расхождения и по поводу версии о попытке сокрытия следов.

«Руководитель клиники дал команду отрезанные руки передать в паталогоанатомическое бюро больницы, дабы уничтожить (как утилизируется отработанный материал с операцией).

Однако бдительные сотрудники больницы сообщили об этом в правоохранительные органы, те вмешались и не допустили этого, поскольку в коже могли сохраниться следы взрывчатого вещества», — рассказывает источник в правоохранительных органах.

Реакция Бадаева на данную информацию оказалась очень эмоциональной. «Господи, что только про меня ни рассказывают и чего только вы про меня ни собираете! — воскликнул главный врач СОКБ №1. — Никаких оторванных кистей не было: у сотрудника раздробило одно руку, которую мы восстанавливали, пока он был жив. Ничего никто не отрезал и не выкидывал. К сожалению, человек погиб, но все его органы были в целости и похоронены вместе с ним».

По словам следователей, о том, что пожару предшествовал сильный взрыв, было понятно с самого начала. «В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 143 УК РФ „Нарушение техники безопасности“ [повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью], — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Экспертизы назначены, но они пока еще не готовы. Сказать что-то определенное можно будет только по результатам экспертиз».