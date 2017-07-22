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Главные новости Свердловской области
10:00  22 июля 2017 0

«Это было почти как взрыв на Сортировке». СК расследует гибель сотрудника свердловской больницы при странных обстоятельствах

Клипарт, разное. Екатеринбург, окб1, первая областная клиническая больница
Версия про короткое замыкание была лишь "ширмой"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны некоторые подробности ЧП, которое произошло в Свердловской областной клинической больнице №1 еще в апреле. Тогда, ссылаясь на ГУ МЧС по Свердловской области, СМИ сообщали о пожаре, который возник в подвальном помещении клиники: на место ЧП съехалось 18 пожарных машин, огонь тушили 54 огнеборца, было эвакуировано более 100 человек — сотрудников и пациентов больницы, включая сложных больных.

Как стало известно «URA.RU», пожару предшествовал сильный взрыв, о котором ранее не сообщалось — об этом агентству рассказал источник в правоохранительных органах. «Там действительно проходят силовые кабели, но информация первых дней о коротком замыкании — это официальная версия, ширма для прикрытия истины, — полагает он. — Никакая электрическая дуга не способна вызвать такие последствия».

Свидетели рассказывают, что услышали мощный хлопок — настолько сильный, что он напомнил им о знаменитом взрыве на Сортировке 1988 года (когда погибли 6 человек, сотни получили ранения, взрывом разнесло пол-микрорайона). В Первой областной больнице в результате инцидента столь масштабных разрушений не было, но «толстую железную дверь, которая вела из помещения, где все произошло, в коридор вынесло вместе с петлями», — сообщает источник.

Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, бадаев феликс
Феликс Бадаев подтвердил, что электрика ни при чем
Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его данным, следствие склоняется к версии взрыва в результате детонации взрывчатого вещества или срабатывания взрывного устройства, которое разорвалось прямо в руках одного из техников больницы. Косвенно это подтвердил и главный врач Свердловской областной больницы №1. «Электрика там вообще ни при чем, — заявил „URA.RU“ Феликс Бадаев. — И электрические, и газовые сети оказались невредимыми. Что произошло — поинтересуйтесь у правоохранителей. Нам они так и не сказали. Что случилось, чем занимался наш сотрудник — непонятно».

По информации источника агентства, этому человеку взрывом оторвало кисти рук, однако главврач больницы это отрицает. «Ему раздробило одну руку и он погиб. Второй человек, электрик — живой, у него была контузия, но он выжил, вылечился, восстановился, работает», — рассказывает Бадаев.

Есть расхождения и по поводу версии о попытке сокрытия следов.

«Руководитель клиники дал команду отрезанные руки передать в паталогоанатомическое бюро больницы, дабы уничтожить (как утилизируется отработанный материал с операцией).

Однако бдительные сотрудники больницы сообщили об этом в правоохранительные органы, те вмешались и не допустили этого, поскольку в коже могли сохраниться следы взрывчатого вещества», — рассказывает источник в правоохранительных органах.

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Реакция Бадаева на данную информацию оказалась очень эмоциональной. «Господи, что только про меня ни рассказывают и чего только вы про меня ни собираете! — воскликнул главный врач СОКБ №1. — Никаких оторванных кистей не было: у сотрудника раздробило одно руку, которую мы восстанавливали, пока он был жив. Ничего никто не отрезал и не выкидывал. К сожалению, человек погиб, но все его органы были в целости и похоронены вместе с ним».

По словам следователей, о том, что пожару предшествовал сильный взрыв, было понятно с самого начала. «В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 143 УК РФ „Нарушение техники безопасности“ [повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью], — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Экспертизы назначены, но они пока еще не готовы. Сказать что-то определенное можно будет только по результатам экспертиз».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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