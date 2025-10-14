В селе Курганово (Свердловская область) серьезный пожар охватил три частных дома. Кадрами возгорания поделились очевидцы в соцсетях. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по региону.
«По предварительной информации площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В домах людей не было, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
По словам очевидцев, сначала к месту пожара подъехала одна пожарная машина, у которой вскоре закончилась вода. Сейчас на месте ЧП работают четыре единицы техники и 17 спасателей.
Ранее свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности. По даннным Уралгидрометцентра, горимость леса по региональной шкале составляет четвертый класс.
Видео: telegram-канал «Екатеринбург ЧП»
