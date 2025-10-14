Страшный пожар охватил несколько жилых домов под Екатеринбургом. Видео

Три частных дома загорелись в свердловском селе Курганово
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина возгорания пока неизвестна
Причина возгорания пока неизвестна Фото:

В селе Курганово (Свердловская область) серьезный пожар охватил три частных дома. Кадрами возгорания поделились очевидцы в соцсетях. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по региону.

«По предварительной информации площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В домах людей не было, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, сначала к месту пожара подъехала одна пожарная машина, у которой вскоре закончилась вода. Сейчас на месте ЧП работают четыре единицы техники и 17 спасателей.

Ранее свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности. По даннным Уралгидрометцентра, горимость леса по региональной шкале составляет четвертый класс.

Видео: telegram-канал «Екатеринбург ЧП»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Курганово (Свердловская область) серьезный пожар охватил три частных дома. Кадрами возгорания поделились очевидцы в соцсетях. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в ГУ МЧС по региону. «По предварительной информации площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В домах людей не было, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. По словам очевидцев, сначала к месту пожара подъехала одна пожарная машина, у которой вскоре закончилась вода. Сейчас на месте ЧП работают четыре единицы техники и 17 спасателей. Ранее свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности. По даннным Уралгидрометцентра, горимость леса по региональной шкале составляет четвертый класс. Видео: telegram-канал «Екатеринбург ЧП»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...