Тагильчанин обманул тысячу жителей Коми, а потом попался на вымогательстве

В Республике Коми идет суд над жителем Нижнего Тагила Константином Н., которого обвиняют в обмане свыше 1900 человек. Параллельно в Свердловской области его судят за вымогательство и разбой, выяснил корреспондент URA.RU.
Константина и еще двух тагильчан задержали в Коми летом 2021 года. Сначала их обвинили в хищении 176 тысяч рублей у местных жителей. По мнению силовиков, фигуранты ходили по квартирам, представлялись лжегазовиками и предлагали ремонт газового оборудования по завышенной цене. 17 июня их заключили в СИЗО.
Весной 2024-го дело отдали в суд. В группе прибавилось количество обвиняемых до десяти — шестеро из Нижнего Тагила, включая Константина. «От преступных действий обвиняемых пострадали 1964 жителя Республики Коми, ущерб которым превысил семь млн рублей. Ущерб потерпевшим, значительную часть которых составляют лица преклонного возраста, не возмещен», — сообщала прокуратура региона. По делу уже прошло 54 заседания в суде, приговор еще не вынесен.
В мае этого года Константина начали судить в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила. Ему вменяют разбой (три эпизода) и вымогательство (два эпизода). Однако производство по делу было приостановлено, следует из картотеки. Причина не раскрывается.
