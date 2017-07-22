05:46 22 июля 2017 0

Алексей Пушков считает, что команда Дональда Трампа не разделяет президентского курса Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о причинах «кадровой чехарды» в Белом доме. По мнению политика, администрация Дональда Трампа на деле не поддерживает курс, выбранный президентом США.

«В этом и проблема, и беда Дональда Трампа. Он окружил себя людьми, которые, возможно, лично к нему неплохо относятся, которые, возможно, пользуются его личным расположением, но не придерживаются его системы взглядов. И в этом смысле Трамп очень одинокий президент. На мой взгляд, опираться в своей администрации он может на очень узкий круг людей. И это порождает нестабильность», — отметил Пушков в интервью телеканалу RT.

Сенатор также отметил, что уровень квалификации некоторых сотрудников команды Трампа недостаточно высок. В частности, Пушков считает главной причиной отставки пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера его непрофессионализм. «Если говорить о последней отставке Спайсера, то он, на мой взгляд, был недостаточно квалифицированным. С ним связан громкий скандал насчёт сравнения Асада с Гитлером, насчёт того, что были созданы некие центры холокоста, что звучало как минимум двусмысленно. Были и другие крупные и заметные ошибки у него. Я думаю, что это подточило его позиции», — считает сенатор.

Ранее стало известно, что Спайсер подал в оставку по причине несогласия с кадровой политикой президента США. Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс, до этого занимавшая пост заместителя Спайсера.