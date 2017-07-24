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Главные новости Свердловской области
13:51  24 июля 2017 1

Врио губернатора Свердловской области расскажет московским студентам секреты уральских моногородов

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, лекция, вуз, учеба, студенты
Евгений Куйвашев объяснит будущим чиновникам, что такое реальная политикаФото: depositphotos.com © URA.RU

Во время рабочей поездки в Москву главе Свердловской области Евгению Куйвашеву предстоит прочитать лекцию для студентов Российской академии госслужбы. Тема: возрождение моногородов. Выступление будет построено на примерах уральских муниципалитетов, попавших в федеральную программу развития.

Как отмечают источники «URA.RU», предложение о проведении лекции поступило от ректора вуза Владимира Мау, с которым Евгений Куйвашев недавно встречался для обсуждения текущих задач. С февраля между правительством области и Академией действует соглашение о сотрудничестве, в первую очередь касающееся организации работы проектных офисов в регионе.

Напомним, Евгений Куйвашев улетел сегодня в Москву вместе с вице-губернатором Александром Высокинским. Основная цель поездки — уточнение в Минпромторге отдельных положений заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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