Во время рабочей поездки в Москву главе Свердловской области Евгению Куйвашеву предстоит прочитать лекцию для студентов Российской академии госслужбы. Тема: возрождение моногородов. Выступление будет построено на примерах уральских муниципалитетов, попавших в федеральную программу развития.
Как отмечают источники «URA.RU», предложение о проведении лекции поступило от ректора вуза Владимира Мау, с которым Евгений Куйвашев недавно встречался для обсуждения текущих задач. С февраля между правительством области и Академией действует соглашение о сотрудничестве, в первую очередь касающееся организации работы проектных офисов в регионе.
Напомним, Евгений Куйвашев улетел сегодня в Москву вместе с вице-губернатором Александром Высокинским. Основная цель поездки — уточнение в Минпромторге отдельных положений заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.