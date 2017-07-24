{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
Главные новости Свердловской области
11:42  24 июля 2017 0

Высокинский привез Куйвашеву весть из Парижа: надо срочно лететь в Москву

Выступление Александра Высокинского на ТОП-клубе. Екатеринбург, высокинский александр
Вице-губернатор предлагает искать союзников в МинпромторгеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С понедельника врио губернатора Свердловской Евгений Куйвашев области находится в срочной командировке в Москве. Как сообщают инсайдеры «URA.RU», улетел он туда вместе со своим заместителем Александром Высокинским, недавно вернувшимся из Парижа.

По словам источников, в столице Франции вице-губернатор на прошлой неделе обсуждал с представителями генеральной ассамблеи Международного бюро выставок перспективы проведения «Экспо» в Екатеринбурге в 2025 году. Выяснилось, что есть ряд моментов, которые могли бы усилить заявку, в том числе демонстрация готовности федерального центра активно участвовать в подготовке выставки.

Для разрешения всех сомнений необходимы гарантии руководства правительства. Поэтому Евгений Куйвашев вместе с Александром Высокинским полетели в Москву, обсуждать в Министерстве промышленности и торговли, как именно можно убедить западных партнеров в преимуществах Екатеринбурга перед другим городами, заявившимися на проведение международной выставки.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров