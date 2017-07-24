С понедельника врио губернатора Свердловской Евгений Куйвашев области находится в срочной командировке в Москве. Как сообщают инсайдеры «URA.RU», улетел он туда вместе со своим заместителем Александром Высокинским, недавно вернувшимся из Парижа.
По словам источников, в столице Франции вице-губернатор на прошлой неделе обсуждал с представителями генеральной ассамблеи Международного бюро выставок перспективы проведения «Экспо» в Екатеринбурге в 2025 году. Выяснилось, что есть ряд моментов, которые могли бы усилить заявку, в том числе демонстрация готовности федерального центра активно участвовать в подготовке выставки.
Для разрешения всех сомнений необходимы гарантии руководства правительства. Поэтому Евгений Куйвашев вместе с Александром Высокинским полетели в Москву, обсуждать в Министерстве промышленности и торговли, как именно можно убедить западных партнеров в преимуществах Екатеринбурга перед другим городами, заявившимися на проведение международной выставки.