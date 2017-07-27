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Главные новости Челябинской области
18:23  27 июля 2017 0

Момент ДТП с гибелью семьи в Челябинской области снял регистратор. ВИДЕО

Машину смяло фуройФото: скрин с записи

Жуткая авария в Чебаркульском районе Челябинской области, в которой погибла семья из Ингушетии, попала на камеру видеорегистратора местного жителя, который в тот момент проезжал мимо.

На записи видно, как огромная фура полностью сминает «Газель» на 1796 километре трассы М-5 недалеко от Малковского перекрестка. Разместить саму запись в новости мы не можем из-за наличия в ней ненормативной лексики.

Ранее «URA.RU» писало, что в момент страшной аварии в «Газели» находилась семья из пяти человек — вместе с супружеской парой в салоне авто ехали 15-летний сын и 11-летняя дочь, а также 20-летний племянник. 57-летний водитель и племянник скончались на месте аварии, 50-летняя женщина умерла в больнице вместе с сыном. В ДТП выжила только девочка, которая в настоящее время находится в медикаментозной коме.

Момент аварии попал на видео
Фото: кадр с записи видеорегистратора

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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