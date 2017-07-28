Курьезный случай произошел на днях в Индустриальном районе Перми: там вызванная на дом медсестра из районной поликлиники перепутала квартиры и взяла анализ крови у посторонней женщины.
Сейчас выясняется, как медработник мог допустить халатность.
Между тем, как сообщается в группе «ЧП-ДТП-Пермь» в сети «ВКонтакте», ситуация была бы не столь забавная, если бы речь шла об инъекциях, а не об анализах. Дело в том, что к плохо передвигающейся 65-летней пенсионерке из поликлиники была вызвана медсестра. На следующий день медработник так и не появился.
Зато по соседству нежданное появление неизвестной в белом халате вызвало панику. Там домочадцы, вернувшись с работы, обнаружили на столе в комнате 90-летней бабушки использованный медицинский шприц. На вопрос, откуда он взялся, старушка ответила, что приходила медсестра, которая поставила ей укол. Визитерша даже не попыталась уточнить, с тем ли пациентом она проводит манипуляции, просто сказала бабушке сесть на стул и заголить руку, после чего без лишних слов провела забор крови.
В ходе разбирательств, которые устроили родственники, выяснилось, что вызовы по данному адресу действительно были. Вызванная для объяснений в присутствии главврача медсестра, когда поняла, в чем суть претензий, рассказала, что квартиры перепутала из-за плохого зрения, а личность пациентки не уточнила «из-за большой загруженности», сообщает портал «Версия».