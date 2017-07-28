Сразу две жутких аварии произошли на дорогах Пермского края. На трассе Пермь — Екатеринбург в результате лобового столкновения погибли три человека, в том числе мальчик 14 лет.
Трагедия произошла в Суксунском районе в 04:30 28 июля. Из Перми в сторону Екатеринбурга ехал Tоyota-Land-Cruiser-Prado-120. За рулем был 45-летний житель Осы. Он по неизвестной причине выехал на встречную сторону, где столкнулся с ВАЗ-217130, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. В результате погиб 68-летний водитель отечественной машины и его пассажир 14 лет, а также 62-летний пассажир Tоyota. Водитель иномарки и другой его пассажир находятся в больнице в тяжелом состоянии, рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого Минздрава.
В министерстве также добавили, что еще одна дорожная авария произошла той же ночью на трассе Кунгур — Соликамск. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В итоге пострадали шесть человек, один из которых позже скончался от травм. Сейчас двое находятся в реанимации, трое — в травматологии, среди них — 13-летний подросток.