На Урале паркурщик-наркоман устроил погром в автосалоне

В ночь на 2 августа в Магнитогорске неизвестный проник в автосалон на улице Карла Маркса и прыгал по машинам, словно паркурщик, сообщает «Верстов.Инфо». Охранник в это время крепко спал.
Автосалон специализируется на реализации машин с пробегом. Известно, что повреждения получили более 10 автомобилей, но серьезных среди них не зафиксировано. Руководитель фирмы подтвердил факт проникновения («все уже выяснили»), но не раскрыл подробности. Это «залез наркоман какой-то», — сказал он.
Сумма причиненного взломщиком ущерба пока неизвестна.