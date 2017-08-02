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Главные новости Челябинской области
11:03  02 августа 2017 1

На Урале паркурщик-наркоман устроил погром в автосалоне

Серьезных повреждений экстремал не нанесФото: Владимир Жабриков

В ночь на 2 августа в Магнитогорске неизвестный проник в автосалон на улице Карла Маркса и прыгал по машинам, словно паркурщик, сообщает «Верстов.Инфо». Охранник в это время крепко спал.

Автосалон специализируется на реализации машин с пробегом. Известно, что повреждения получили более 10 автомобилей, но серьезных среди них не зафиксировано. Руководитель фирмы подтвердил факт проникновения («все уже выяснили»), но не раскрыл подробности. Это «залез наркоман какой-то», — сказал он.

Сумма причиненного взломщиком ущерба пока неизвестна.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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