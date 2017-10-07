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07 октября 2017
16:46  07 октября 2017 26

Путину за день позвонили 11 президентов

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир
Владимир Путин принимает поздравления от иностранных коллег по телефонуФото: Официальный сайт президента РФ

Российскому президенту Владимир Путину, который в субботу, 7 октября, отмечает свое 65-летие, позвонили главы 11 иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран», — говорится в сообщении Кремля, которое приводит RT.

На данный момент российского лидера поздравили по телефону глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Финляндии Саули Ниинистё, лидер Сербии Александр Вучич, глава Монголии Халтмаагийн Баттулга и другие.

В сообщении пресс-службы президента отмечается, что в телефонном разговоре Владимира Путина поздравил и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ранее Владимира Путина поздравили звезды эстрады, спорта, бизнеса сообщает информагентство Nation News.

Нина Калинина
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