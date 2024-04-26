Россия вернула тела погибших солдат: главное к вечеру 26 апреля

Украина передала России 36 тел погибших военных

26 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по станции в Балаклее время выгрузки сил ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская Федерация получила тела 36 погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, в рамках обмена с Украиной. URA.RU собрало главную информацию о специальной военной операции к вечеру 26 апреля. России передали 36 тел военнослужащих РФ в рамках обмена были переданы тела 36 погибших военных в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украина также смогла вернуть себе тела 140 бойцов. Об этом сообщал украинский координационный штаб по работе с военнопленными. ВС РФ застали ВСУ врасплох на авдеевском направлении Новость по теме ВСУ оставили укрепленные позиции в ДНР: карта спецоперации 26 апреля Вооруженные силы Украины не ожидали быстрого прорыва российских войск на авдеевском направлении, передают «Военкоры Русской Весны». ВС РФ смогли преодолеть оборону ВСУ в районе поселка Семеновка. В освобождении населенного пункта участвовала 114-я бригада российских войск. ВС РФ ударили по эшелону с западной техникой Вооруженные силы РФ нанесли удар по эшелону с вооружением и военной техникой западного производства на территории ДНР, передает Минобороны РФ. Вражеские машины находилась в районе населенного пункта Удачное. Шойгу объяснил, почему СВО длятся уже третий год СВО длится уже третий год из-за США. Они спровоцировали начало конфликта на Украине и умышленно его затягивают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-членов ШОС. Удар по станции в Балаклее во время выгрузки сил ВСУ ВС РФ атаковали железнодорожную станцию в городе Балаклея (в Харьковской области). Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в момент удара на станции разгружался поезд с личным составом ВСУ. В ЛНР осталось освободить 2-3% территорий В Луганской Народной республике (ЛНР) от ВСУ осталось освободить около 2-3% территорий, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он также отметил, что ВСУ продолжают цепляться за эту местность из-за политических мотивов. По словам Марочко, на еще оккупированных ВСУ территориях находится военно-гражданская администрация Луганской области, куда поступают средства, выделяемые международными и гуманитарными организациями. Он отметил, что на тех 2-3% территорий уже никто не проживает. В результате обстрела ВСУ в Томаке обвалился 11-этажный дом В Запорожской области в Токмаке в результате обстрела ВСУ обвалился 11-этажный дом, передает Пятый канал. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пострадало четыре человека. Он также заявил, что под завалами дома может находиться еще один человек. На месте работает бригада спасателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская Федерация получила тела 36 погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, в рамках обмена с Украиной. URA.RU собрало главную информацию о специальной военной операции к вечеру 26 апреля. РФ в рамках обмена были переданы тела 36 погибших военных в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украина также смогла вернуть себе тела 140 бойцов. Об этом сообщал украинский координационный штаб по работе с военнопленными. Вооруженные силы Украины не ожидали быстрого прорыва российских войск на авдеевском направлении, передают «Военкоры Русской Весны». ВС РФ смогли преодолеть оборону ВСУ в районе поселка Семеновка. В освобождении населенного пункта участвовала 114-я бригада российских войск. Вооруженные силы РФ нанесли удар по эшелону с вооружением и военной техникой западного производства на территории ДНР, передает Минобороны РФ. Вражеские машины находилась в районе населенного пункта Удачное. СВО длится уже третий год из-за США. Они спровоцировали начало конфликта на Украине и умышленно его затягивают, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-членов ШОС. ВС РФ атаковали железнодорожную станцию в городе Балаклея (в Харьковской области). Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в момент удара на станции разгружался поезд с личным составом ВСУ. В Луганской Народной республике (ЛНР) от ВСУ осталось освободить около 2-3% территорий, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он также отметил, что ВСУ продолжают цепляться за эту местность из-за политических мотивов. По словам Марочко, на еще оккупированных ВСУ территориях находится военно-гражданская администрация Луганской области, куда поступают средства, выделяемые международными и гуманитарными организациями. Он отметил, что на тех 2-3% территорий уже никто не проживает. В Запорожской области в Токмаке в результате обстрела ВСУ обвалился 11-этажный дом, передает Пятый канал. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пострадало четыре человека. Он также заявил, что под завалами дома может находиться еще один человек. На месте работает бригада спасателей.