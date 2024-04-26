Жители Рублевки согласились на повышение налогов. Как это удалось

Завкафедрой РГУ о повышении налогов: почему россияне смогут с ним согласиться

26 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Власти готовятся к хитростям жадных россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянам будет сложно скрывать доходы после повышения налогов: налоговики — одна из самых современных IT-компаний в стране и могут увидеть, как уходят от налогов. Но повышение не обязательно будет тотальным: есть разные технологии — из налогооблагаемой базы можно даже вывести МРОТ. Завкафедрой экономбезопасности РГУ Валерий Сенков объяснил URA.RU, почему повышение неизбежно, как власти готовятся к хитростям жадных россиян и что он делал, чтобы жители Рублевки согласились с повышением налогов. В стране идут дискуссии по вопросу повышения налогов. Как по вашему, насколько отказ от плоской шкалы налогообложения принесет пользу в долгосрочной перспективе? Простой человек любое повышение налогов воспринимает негативно, отмечает Сенков Фото: Илья Московец © URA.RU С точки зрения справедливости практически во всех ведущих экономиках мира используется прогрессивная шкала. У нас уже частично внедрена прогрессия — при превышении определенного уровня доходов ставка не только 13, но и 15%. Эти средства идут на лечение трудных и орфанных (редких для популяции — прим. URA.RU) заболеваний и не могут быть потрачены на другие цели. Но простой человек любое повышение налогов воспринимает негативно. Этому можно противопоставить только доверие власти и понимание на что, на какие цели идет увеличение ставок. Чем выше налоги — тем меньше личных средств у человека. И им надо понимать, ради чего и на какие цели идет повышение. Это должно быть людям понятно. Например, НДФЛ — налог федеральный, но большая часть этих средств поступает в региональные бюджеты. Жители Подмосковья, которые работают в Москве, их работодатель удерживает с них НДФЛ и деньги остаются в Москве. Какие могут быть варианты повышения? В стране есть возможность проработать систему налогообложения на семью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Допустим, есть возможность проработать систему налогообложения на семью. Например, у одного из родителей зарплата 200 тысяч рублей, но жена не работает, и у них два ребенка. В этом случае доход в 200 тысяч может быть разделен на четверых. В результате окажется, что располагаемые доходы на каждого члена семьи не такие большие, нежели если бы человек сам собой представлял домохозяйство и получал бы эти деньги. Пока же об этом принципе никто не говорит. В то время как в ряде стран такая система реализована. Это как лекарство — взятые сверхмеры становятся ядом. Поэтому, мне кажется, нужно делать так, что в рамках МРОТа будет налоговый вычет, и этот размер оплаты труда не должен облагаться. Дальше нужно очень грамотно подходить к этой прогрессии для того, чтобы это было понято людям. А если доходы начнут скрывать? Российская налоговая служба — одна из лучших «IT-компаний», подчеркнул Сенков Фото: Александр Елизаров © URA.RU Всегда, во все времена, большие деньги, бизнес умеет их защищать. В то же время российская налоговая служба — одна из лучших «IT-компаний», потому что налоговики подключены к базам Росреестра, ЗАГСа. Могут анализировать не только доходы конкретной организации, но и ее руководителей, их родственников. Могут узнать, почему при невысоких зарплатах в организации родственники руководителей приобретают объекты недвижимости, начинают летать частными самолетами. У налоговой очень широкие возможности и полномочия по контролю за соответствием доходов и расходов. Поэтому власти должны придумать меры, по которым уклоняться от уплаты налогов будет еще проблематичнее, но отмечу, что и уже сейчас сложно. Вопрос в другом: что должно быть эффективно и правильно. Как, например, популярность режима самозанятых. Режим, где есть понимание, что получен доход от физлица — 4% и 6% — от юрлица. Но опять же, его надо развивать и, я думаю, это произойдет. Надо повысить пороги по самозанятости, дать возможность в добровольном порядке выплачивать страховые взносы, чтобы стаж шел. Если это будет делаться параллельно, то система должна быть удобной — это ключевой вопрос. Раз речь зашла о самозанятых — в России их большое количество. Ударит ли по ним повышение налогов? Повышение налогов не ударит по самозанятым Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нет. Самозанятый, напомню, он не наемный работник, потому что если выполняет по договору какие-то задачи, оказывая услуги юридическому лицу, он не является его сотрудником. Он не выполняет правила внутреннего трудового распорядка, может и должен работать удаленно. Он действует, сдает отчетность самостоятельно, на свой страх и риск. Все налоговые консультанты знают, что проблемы есть у заказчика (организации) услуг или работ самозанятого, к нему может быть привлечено внимание, поскольку именно через самозанятого он может фиктивно выводить денежные средства. Этим, кстати, и мотивирована эта сумма в 2,4 млн, которая пока не пересматривается в сторону повышения. Предполагается, что самозанятость — это режим для «маленьких»: репетиторство, сдача квартир среднего или небольшого сегмента. Поэтому самозанятые, которые получают доходы по своему договору, они облагают свой доход по ставке 4% или 6%. На него это не повлияет, если мы говорим за плоскую или прогрессивную шкалу по налогу на доходы физических лиц. Однако касательно может повлиять. Допустим, я работаю в университете и являюсь, в том числе, самозанятым. В данном случае, если на самозанятость не будут повышены ставки, это не повлияет на мои личные доходы как штатного сотрудника какой-то организации. А при повышении может повлиять. Надо понимать, в какую шкалу работник попадает. Останется на 13%, будет на 15%, или он будет выше. В таком случае, насколько должны быть повышены налоги? Повышение налогов не должно «убить» средний класс, подчеркивает Сенков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Напомню, одна из функций налогообложения — фискальная, по формированию доходной части. Надо понимать, какой процент налогового изъятия есть в какой-то конкретной социальной группе, потому что теория налогов говорит о том, что при превышении максимального изъятия и при приближении к 50% — дальше поднимать неэффективно. Надо понимать, что большой бизнес обычно не получает доходы по НДФЛ — это дивидендные выплаты. Потому что это крупные выплаты, скорее всего, тоже, которые могут облагаться по другим ставкам, нежели просто 13%. Надо в комплексе думать. И, конечно, нельзя убить средний класс, к которому, по разным подсчетам, уже начинают относить тех, кто получает в год чуть больше 1 млн рублей. Это, по сути, превращается в новый, «квазисредний» класс. Но это с учетом того, что если «раскидать» это помесячно, разделить на членов семьи — можно понять, что это не сильно выше, чем региональный МРОТ. Разработчикам нужно понимать, что это должно быть принято. Это как семена, если посадил, то морковка должна взойти, а не просто так — поднял налоги и не получил ничего, только обратный эффект. Тогда наоборот, что будет если не поднимать налоги? Повышение налогов — стимулирование и увеличение доходной части бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Я уверен, что разработчики проекта думают об этом. Если повышать налоги, то это стимулирование и увеличение доходной части бюджета. А доходная часть бюджета, если говорить о каком-нибудь профиците, может решаться либо путем работы над расходами, либо путем работы над доходами. И здесь повышение налогового бремени является единственным элементом. В свою очередь, я сторонник прогрессии, но правильно — то, о чем говорят экономисты государственного толка. Это не первый год дебатируется. Вопрос в том, что это должно быть правильно применено по соответствующим ставкам. То есть богатые должны платить больше. И богатые, безусловно, должны иметь и интересы внутри страны. А вот вопрос в том, как сделать так, чтобы выводить денежные средства было дорого — это уже второй вопрос, который не только связан с повышением налогового бремени. Запрос есть в стране на повышение налогов? В городе-миллионнике спроса на повышение налогов может и не быть Фото: Роман Наумов © URA.RU Хороший вопрос. Каждый человек общается с определенным кругом лиц. Если взять классическую выборку — в регионах зачастую да. В городе-миллионнике, может быть, и нет. Например, на Рублевке точно нет, потому что, ну, кто же захочет? Есть те, кто понимает, зачем это происходит. В той же Барвихе, если правильно объяснить, они готовы воспринимать, почему налоги повышаются. В какой-то части населения такой запрос есть. Думаю, что таких большинство, но это опять же запрос большинства на обложение категорического меньшинства, «золотой прослойки». Вы были депутатом? Да. В свое время я был муниципальным депутатом Барвихи. При мне повышали максимальные ставки по местным налогам: земельному, на имущество. Люди, которые стали платить в разы больше, имея коттеджи по несколько миллионов евро, они четко понимали, что это направлено на внутреннюю социальную политику. У нас была доплата неработающим пенсионерам от 5 тысяч рублей в месяц к пенсии. Плюс внутри Совета депутатов была разработана социальная политика, которая стоила 186 млн рублей из миллиардного бюджета. Но обеспеченные люди понимали, на что идут эти деньги. Хотя, безусловно, юристы тоже находили возможности, как оптимизировать и уклониться от этого повышения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам будет сложно скрывать доходы после повышения налогов: налоговики — одна из самых современных IT-компаний в стране и могут увидеть, как уходят от налогов. Но повышение не обязательно будет тотальным: есть разные технологии — из налогооблагаемой базы можно даже вывести МРОТ. Завкафедрой экономбезопасности РГУ Валерий Сенков объяснил URA.RU, почему повышение неизбежно, как власти готовятся к хитростям жадных россиян и что он делал, чтобы жители Рублевки согласились с повышением налогов. В стране идут дискуссии по вопросу повышения налогов. Как по вашему, насколько отказ от плоской шкалы налогообложения принесет пользу в долгосрочной перспективе? С точки зрения справедливости практически во всех ведущих экономиках мира используется прогрессивная шкала. У нас уже частично внедрена прогрессия — при превышении определенного уровня доходов ставка не только 13, но и 15%. Эти средства идут на лечение трудных и орфанных (редких для популяции — прим. URA.RU) заболеваний и не могут быть потрачены на другие цели. Но простой человек любое повышение налогов воспринимает негативно. Этому можно противопоставить только доверие власти и понимание на что, на какие цели идет увеличение ставок. Чем выше налоги — тем меньше личных средств у человека. И им надо понимать, ради чего и на какие цели идет повышение. Это должно быть людям понятно. Например, НДФЛ — налог федеральный, но большая часть этих средств поступает в региональные бюджеты. Жители Подмосковья, которые работают в Москве, их работодатель удерживает с них НДФЛ и деньги остаются в Москве. Какие могут быть варианты повышения? Допустим, есть возможность проработать систему налогообложения на семью. Например, у одного из родителей зарплата 200 тысяч рублей, но жена не работает, и у них два ребенка. В этом случае доход в 200 тысяч может быть разделен на четверых. В результате окажется, что располагаемые доходы на каждого члена семьи не такие большие, нежели если бы человек сам собой представлял домохозяйство и получал бы эти деньги. Пока же об этом принципе никто не говорит. В то время как в ряде стран такая система реализована. Это как лекарство — взятые сверхмеры становятся ядом. Поэтому, мне кажется, нужно делать так, что в рамках МРОТа будет налоговый вычет, и этот размер оплаты труда не должен облагаться. Дальше нужно очень грамотно подходить к этой прогрессии для того, чтобы это было понято людям. А если доходы начнут скрывать? Всегда, во все времена, большие деньги, бизнес умеет их защищать. В то же время российская налоговая служба — одна из лучших «IT-компаний», потому что налоговики подключены к базам Росреестра, ЗАГСа. Могут анализировать не только доходы конкретной организации, но и ее руководителей, их родственников. Могут узнать, почему при невысоких зарплатах в организации родственники руководителей приобретают объекты недвижимости, начинают летать частными самолетами. У налоговой очень широкие возможности и полномочия по контролю за соответствием доходов и расходов. Поэтому власти должны придумать меры, по которым уклоняться от уплаты налогов будет еще проблематичнее, но отмечу, что и уже сейчас сложно. Вопрос в другом: что должно быть эффективно и правильно. Как, например, популярность режима самозанятых. Режим, где есть понимание, что получен доход от физлица — 4% и 6% — от юрлица. Но опять же, его надо развивать и, я думаю, это произойдет. Надо повысить пороги по самозанятости, дать возможность в добровольном порядке выплачивать страховые взносы, чтобы стаж шел. Если это будет делаться параллельно, то система должна быть удобной — это ключевой вопрос. Раз речь зашла о самозанятых — в России их большое количество. Ударит ли по ним повышение налогов? Нет. Самозанятый, напомню, он не наемный работник, потому что если выполняет по договору какие-то задачи, оказывая услуги юридическому лицу, он не является его сотрудником. Он не выполняет правила внутреннего трудового распорядка, может и должен работать удаленно. Он действует, сдает отчетность самостоятельно, на свой страх и риск. Все налоговые консультанты знают, что проблемы есть у заказчика (организации) услуг или работ самозанятого, к нему может быть привлечено внимание, поскольку именно через самозанятого он может фиктивно выводить денежные средства. Этим, кстати, и мотивирована эта сумма в 2,4 млн, которая пока не пересматривается в сторону повышения. Предполагается, что самозанятость — это режим для «маленьких»: репетиторство, сдача квартир среднего или небольшого сегмента. Поэтому самозанятые, которые получают доходы по своему договору, они облагают свой доход по ставке 4% или 6%. На него это не повлияет, если мы говорим за плоскую или прогрессивную шкалу по налогу на доходы физических лиц. Однако касательно может повлиять. Допустим, я работаю в университете и являюсь, в том числе, самозанятым. В данном случае, если на самозанятость не будут повышены ставки, это не повлияет на мои личные доходы как штатного сотрудника какой-то организации. А при повышении может повлиять. Надо понимать, в какую шкалу работник попадает. Останется на 13%, будет на 15%, или он будет выше. В таком случае, насколько должны быть повышены налоги? Напомню, одна из функций налогообложения — фискальная, по формированию доходной части. Надо понимать, какой процент налогового изъятия есть в какой-то конкретной социальной группе, потому что теория налогов говорит о том, что при превышении максимального изъятия и при приближении к 50% — дальше поднимать неэффективно. Надо понимать, что большой бизнес обычно не получает доходы по НДФЛ — это дивидендные выплаты. Потому что это крупные выплаты, скорее всего, тоже, которые могут облагаться по другим ставкам, нежели просто 13%. Надо в комплексе думать. И, конечно, нельзя убить средний класс, к которому, по разным подсчетам, уже начинают относить тех, кто получает в год чуть больше 1 млн рублей. Это, по сути, превращается в новый, «квазисредний» класс. Но это с учетом того, что если «раскидать» это помесячно, разделить на членов семьи — можно понять, что это не сильно выше, чем региональный МРОТ. Разработчикам нужно понимать, что это должно быть принято. Это как семена, если посадил, то морковка должна взойти, а не просто так — поднял налоги и не получил ничего, только обратный эффект. Тогда наоборот, что будет если не поднимать налоги? Я уверен, что разработчики проекта думают об этом. Если повышать налоги, то это стимулирование и увеличение доходной части бюджета. А доходная часть бюджета, если говорить о каком-нибудь профиците, может решаться либо путем работы над расходами, либо путем работы над доходами. И здесь повышение налогового бремени является единственным элементом. В свою очередь, я сторонник прогрессии, но правильно — то, о чем говорят экономисты государственного толка. Это не первый год дебатируется. Вопрос в том, что это должно быть правильно применено по соответствующим ставкам. То есть богатые должны платить больше. И богатые, безусловно, должны иметь и интересы внутри страны. А вот вопрос в том, как сделать так, чтобы выводить денежные средства было дорого — это уже второй вопрос, который не только связан с повышением налогового бремени. Запрос есть в стране на повышение налогов? Хороший вопрос. Каждый человек общается с определенным кругом лиц. Если взять классическую выборку — в регионах зачастую да. В городе-миллионнике, может быть, и нет. Например, на Рублевке точно нет, потому что, ну, кто же захочет? Есть те, кто понимает, зачем это происходит. В той же Барвихе, если правильно объяснить, они готовы воспринимать, почему налоги повышаются. В какой-то части населения такой запрос есть. Думаю, что таких большинство, но это опять же запрос большинства на обложение категорического меньшинства, «золотой прослойки». Вы были депутатом? Да. В свое время я был муниципальным депутатом Барвихи. При мне повышали максимальные ставки по местным налогам: земельному, на имущество. Люди, которые стали платить в разы больше, имея коттеджи по несколько миллионов евро, они четко понимали, что это направлено на внутреннюю социальную политику. У нас была доплата неработающим пенсионерам от 5 тысяч рублей в месяц к пенсии. Плюс внутри Совета депутатов была разработана социальная политика, которая стоила 186 млн рублей из миллиардного бюджета. Но обеспеченные люди понимали, на что идут эти деньги. Хотя, безусловно, юристы тоже находили возможности, как оптимизировать и уклониться от этого повышения.