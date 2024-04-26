Путин определился с новым губернатором Санкт-Петербурга

И специально сделал это непублично. Почему

26 апреля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава северной столицы стал очередным руководителем, который заручился поддержкой российского лидера перед сентябрьскими региональными выборами. Однако политологи поспорили, почему Беглов сообщил это не в публичной части, а отдельно. «Владимир Владимирович, все в порядке. Каких-то тяжелых вопросов, достойных вашего внимания, пока нет. Все вопросы вы решаете. Хотелось поблагодарить за поддержку города — очень знаковую, весомую поддержку. Благодаря вам Петербург уверенно шагает и развивается как мегаполис XXI века. Все ваши поручения сегодня выполняются», — подчеркнул Беглов в начале встречи. Путин (справа) и Беглов (слева) обсудили темы, касающиеся Санкт-Петербурга и его развития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Темами обсуждения Путина и губернатора Санкт-Петербурга стали действия властей по оказанию поддержки бойцам СВО и их семьям, выход автомобильной промышленности города из кризиса и демографические показатели северной столицы, за которые президент похвалил Беглова. «У вас растет количество многодетных семей, рост на 30% за пять лет. Стабилизировано постоянное население. И продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране. В стране 73,4, а в Петербурге уже 76,6», — рассказал Путин. Беглов, в свою очередь, пояснил, что таких показателей удалось достичь благодаря нацпроектам. Уже после публичной части губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что попросил поддержки у президента для выдвижения на предстоящие региональные выборы (выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 6—8 сентября 2024 года — в единый день голосования): «Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, я поддерживаю — но прежде всего, конечно, это выбор жителей. Поэтому пожелал мне успехов и сказал как можно больше работать с жителями нашего города». Ряд губернаторов уже попросили поддержки у Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Другие главы регионов, например, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, Башкортостана — Радий Хабиров, Астраханской — Игорь Бабушкин, Забайкалья — Александр Осипов, Мурманской — Андрей Чибис, Волгоградской — Андрей Бочаров и Крыма — Сергей Аксенов, просили президента поддержать их кандидатуру на предстоящих региональных выборах в публичной части. Об этом URA.RU напомнил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Политолог также обратил внимание, что Беглов сообщил об этом уже после публичной части. «У Беглова есть проблемы с рейтингом. Избрать его на новый срок будет не простая задача, — пояснил Минченко. — Я не исключаю, что ситуация может измениться после того, как произойдут большие кадровые перестановки на федеральном уровне». Однако, с ним не согласен политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. «Все-таки решение о выдвижении принимает сам человек. И, соответственно, будет ли он лицом, который будет избран на ту или иную должность — эти решения принимает избиратель. Не следует искать здесь конспирологические истории», — сказал эксперт. Асафов также добавил, что до выборов еще есть время, и каждый из этих потенциальных кандидатов может изменить свое решение. «Я здесь не вижу какой-то сложной интриги, которая на что-либо повлияет. Эти вопросы решаются иначе. То, что Беглов говорит, что его поддержал президент — можно сделать вывод, что он намерен выдвигаться», — отметил политолог. Отношение Путина к фигурам столичного мэра и губернатора Санкт-Петербурга определяют текущий внутриполитический курс, пояснил Белокуров Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Санкт-Петербург и Москва — города федерального значения. Отношение Путина к фигурам столичного мэра и губернатора Санкт-Петербурга определяют текущий внутриполитический курс и может выступать значимым сигналом для всех других региональных руководителей, отмечает заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. «В случае с Бегловым нельзя исключать возможность того, что так президент намекнул губернатору на необходимость усилить свои позиции накануне предстоящих губернаторских выборов. По данным ряда соцопросов среди жителей северной столицы, рейтинг ее нынешнего руководителя далек от повсеместной поддержки. Опять же, текущая политическая тенденция требует от глав ключевых российских регионов „крепко стоять на ногах“, подкрепляя текущий курс развития страны и президента», — добавил Белокуров. Асафов также пояснил, что на встречах главы государства с губернаторами обсуждается, в том числе проблемные моменты региона. В результате, по словам политолога, эта проблема становится «достоянием общественности». «Например, с рядом глав регионов он обсуждал рост алкоголизма и другие проблемы. В том числе недавнюю реакцию людей на стихийные бедствия», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава северной столицы стал очередным руководителем, который заручился поддержкой российского лидера перед сентябрьскими региональными выборами. Однако политологи поспорили, почему Беглов сообщил это не в публичной части, а отдельно. «Владимир Владимирович, все в порядке. Каких-то тяжелых вопросов, достойных вашего внимания, пока нет. Все вопросы вы решаете. Хотелось поблагодарить за поддержку города — очень знаковую, весомую поддержку. Благодаря вам Петербург уверенно шагает и развивается как мегаполис XXI века. Все ваши поручения сегодня выполняются», — подчеркнул Беглов в начале встречи. Темами обсуждения Путина и губернатора Санкт-Петербурга стали действия властей по оказанию поддержки бойцам СВО и их семьям, выход автомобильной промышленности города из кризиса и демографические показатели северной столицы, за которые президент похвалил Беглова. «У вас растет количество многодетных семей, рост на 30% за пять лет. Стабилизировано постоянное население. И продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране. В стране 73,4, а в Петербурге уже 76,6», — рассказал Путин. Беглов, в свою очередь, пояснил, что таких показателей удалось достичь благодаря нацпроектам. Уже после публичной части губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что попросил поддержки у президента для выдвижения на предстоящие региональные выборы (выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 6—8 сентября 2024 года — в единый день голосования): «Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, я поддерживаю — но прежде всего, конечно, это выбор жителей. Поэтому пожелал мне успехов и сказал как можно больше работать с жителями нашего города». Другие главы регионов, например, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, Башкортостана — Радий Хабиров, Астраханской — Игорь Бабушкин, Забайкалья — Александр Осипов, Мурманской — Андрей Чибис, Волгоградской — Андрей Бочаров и Крыма — Сергей Аксенов, просили президента поддержать их кандидатуру на предстоящих региональных выборах в публичной части. Об этом URA.RU напомнил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Политолог также обратил внимание, что Беглов сообщил об этом уже после публичной части. Однако, с ним не согласен политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. «Все-таки решение о выдвижении принимает сам человек. И, соответственно, будет ли он лицом, который будет избран на ту или иную должность — эти решения принимает избиратель. Не следует искать здесь конспирологические истории», — сказал эксперт. Санкт-Петербург и Москва — города федерального значения. Отношение Путина к фигурам столичного мэра и губернатора Санкт-Петербурга определяют текущий внутриполитический курс и может выступать значимым сигналом для всех других региональных руководителей, отмечает заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. «В случае с Бегловым нельзя исключать возможность того, что так президент намекнул губернатору на необходимость усилить свои позиции накануне предстоящих губернаторских выборов. По данным ряда соцопросов среди жителей северной столицы, рейтинг ее нынешнего руководителя далек от повсеместной поддержки. Опять же, текущая политическая тенденция требует от глав ключевых российских регионов „крепко стоять на ногах“, подкрепляя текущий курс развития страны и президента», — добавил Белокуров. Асафов также пояснил, что на встречах главы государства с губернаторами обсуждается, в том числе проблемные моменты региона. В результате, по словам политолога, эта проблема становится «достоянием общественности». «Например, с рядом глав регионов он обсуждал рост алкоголизма и другие проблемы. В том числе недавнюю реакцию людей на стихийные бедствия», — резюмировал он.