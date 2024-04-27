Польша подняла в небо истребители из-за России

Оперативное командование Польши сообщило о работе дежурной авиацииФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Польские Вооруженные силы подняли в небо самолеты. Согласно заявлениям оперативного командования страны, причиной тому стала активность дальней авиации России.
«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — заявили в Оперативном командовании. Информация опубликована в соцсети X. В Польше сослались на активизацию дальней авиации России.
Польские ВВС уже не в первый раз поднимают в небо самолеты из-за якобы сильной активности российской авиации, пишет MK.RU. Тем не менее в Минобороны РФ заявили, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает RT.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Польские Вооруженные силы подняли в небо самолеты. Согласно заявлениям оперативного командования страны, причиной тому стала активность дальней авиации России. «Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — заявили в Оперативном командовании. Информация опубликована в соцсети X. В Польше сослались на активизацию дальней авиации России. Польские ВВС уже не в первый раз поднимают в небо самолеты из-за якобы сильной активности российской авиации, пишет MK.RU. Тем не менее в Минобороны РФ заявили, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает RT.