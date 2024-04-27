Польша подняла в небо истребители из-за России

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, авиациия, ф16, f16,  stock
Оперативное командование Польши сообщило о работе дежурной авиации Фото:

Польские Вооруженные силы подняли в небо самолеты. Согласно заявлениям оперативного командования страны, причиной тому стала активность дальней авиации России.

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — заявили в Оперативном командовании. Информация опубликована в соцсети X. В Польше сослались на активизацию дальней авиации России.

Польские ВВС уже не в первый раз поднимают в небо самолеты из-за якобы сильной активности российской авиации, пишет MK.RU. Тем не менее в Минобороны РФ заявили, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает RT.

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Польские Вооруженные силы подняли в небо самолеты. Согласно заявлениям оперативного командования страны, причиной тому стала активность дальней авиации России. «Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — заявили в Оперативном командовании. Информация опубликована в соцсети X. В Польше сослались на активизацию дальней авиации России. Польские ВВС уже не в первый раз поднимают в небо самолеты из-за якобы сильной активности российской авиации, пишет MK.RU. Тем не менее в Минобороны РФ заявили, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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