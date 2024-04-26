Всероссийский субботник стартует 27 апреля: чем займутся жители страны

Всероссийский субботник начался в стране 27 апреля

27 апреля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Цель субботника заключается в улучшении экологической обстановки в регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России 27 апреля 2024 года запланировано проведение Всероссийского субботника. Его цель заключается в улучшении экологической обстановки в населенных пунктах и пригородах. В этот день пройдет традиционная уборка дворов, высадка цветов и побелка деревьев, приведение в порядок объектов благоустройства и малых архитектурных форм. URA.RU подготовило информацию об этом событии. Как в России появились субботники? Субботники организовывали еще в Российской империи. По словам историка, автора портала «Культура.РФ» Татьяны Григорьевой, в то время это название было связано не с добровольным выполнением какой-либо работы, а с коллективной поркой. Понятие субботников использовалось в среде гимназистов. На протяжении школьной недели фиксировались все неудовлетворительные оценки, прогулы уроков и разные нарушения подростков. В субботу наступало время «расплаты». По записям в журналах об успеваемости и поведению педагоги подводили итоги и провинившихся секли, так как в школах царской России телесные наказания применяли свободно. Субботники в советскую эпоху Для всех советских граждан к 1930 году субботники стали обязательными. Уточняется, что от важного общественного дела нельзя было отказаться. А тех, кто отлынивал, горячо осуждали, уточнила Григорьева. Рабочие на заводах вставали за станки или приводили в порядок территорию предприятий, школьники и студенты убирали во дворах школ и университетских скверах. Потом целыми семьями выходили во дворы, чтобы красить заборы, обустраивать клумбы, ремонтировать детские площадки. Несколько раз в год проводились «Праздники освобожденного труда». Главными были Всесоюзные ленинские коммунистические субботники, которые были организованы в честь дня рождения вождя 22 апреля. Так люди готовились к празднованию Первомая. Этот порядок проведения субботников сохранялся до конца советской эпохи. Всероссийским мероприятием субботник стал 1 мая 1920 года. Тогда по стране прошли трудовые маевки. Только в Москве в этот день на работы собралось около 450 тысяч человек. При этом на уборку территории Кремля вышел сам Владимир Ленин и четыре часа носил бревна. Этот эпизод в истории растиражировали на десятках картин и плакатов. Всероссийским субботник стал 1 мая 1920 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Субботники в современной России В наше время субботниками называют весенние выходы на совместную уборку территории. Это традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном городе. Принять участие в субботнике у себя во дворе дома сможет каждый неравнодушный житель. Каждый неравнодушный может помочь в уборке своего двора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как пройдет Всероссийский субботник 27 апреля 2024 года В этом году 27 апреля при поддержке Минстроя РФ пройдет масштабный Всероссийский субботник. Жители российских городов смогут принять в нем участие. В порядок приведут территории, созданные по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также общественные пространства, которые только выставлены на Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства, сообщили в министерстве. Во время субботников россияне смогут убраться на набережных, береговых линиях, в парках, аллеях, скверах и дворовых территориях. Кроме того, они высадят цветы и деревья, покрасят лавочки и ограждения. Для участников уборки будут организованы различные мастер-классы и спортивные мероприятия. Важной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является повышение комфорта городской среды. Он предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Помимо того, основной целевой показатель будет обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий пяти миллионов семей ежегодно. Нацпроекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина с 2019 года. Во время субботников россияне смогут убраться на набережных, в парках, аллеях, скверах и дворовых территориях Фото: Анна Майорова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России 27 апреля 2024 года запланировано проведение Всероссийского субботника. Его цель заключается в улучшении экологической обстановки в населенных пунктах и пригородах. В этот день пройдет традиционная уборка дворов, высадка цветов и побелка деревьев, приведение в порядок объектов благоустройства и малых архитектурных форм. URA.RU подготовило информацию об этом событии. Субботники организовывали еще в Российской империи. По словам историка, автора портала «Культура.РФ» Татьяны Григорьевой, в то время это название было связано не с добровольным выполнением какой-либо работы, а с коллективной поркой. Понятие субботников использовалось в среде гимназистов. На протяжении школьной недели фиксировались все неудовлетворительные оценки, прогулы уроков и разные нарушения подростков. В субботу наступало время «расплаты». По записям в журналах об успеваемости и поведению педагоги подводили итоги и провинившихся секли, так как в школах царской России телесные наказания применяли свободно. Для всех советских граждан к 1930 году субботники стали обязательными. Уточняется, что от важного общественного дела нельзя было отказаться. А тех, кто отлынивал, горячо осуждали, уточнила Григорьева. Рабочие на заводах вставали за станки или приводили в порядок территорию предприятий, школьники и студенты убирали во дворах школ и университетских скверах. Потом целыми семьями выходили во дворы, чтобы красить заборы, обустраивать клумбы, ремонтировать детские площадки. Несколько раз в год проводились «Праздники освобожденного труда». Главными были Всесоюзные ленинские коммунистические субботники, которые были организованы в честь дня рождения вождя 22 апреля. Так люди готовились к празднованию Первомая. Этот порядок проведения субботников сохранялся до конца советской эпохи. Всероссийским мероприятием субботник стал 1 мая 1920 года. Тогда по стране прошли трудовые маевки. Только в Москве в этот день на работы собралось около 450 тысяч человек. При этом на уборку территории Кремля вышел сам Владимир Ленин и четыре часа носил бревна. Этот эпизод в истории растиражировали на десятках картин и плакатов. В наше время субботниками называют весенние выходы на совместную уборку территории. Это традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном городе. Принять участие в субботнике у себя во дворе дома сможет каждый неравнодушный житель. В этом году 27 апреля при поддержке Минстроя РФ пройдет масштабный Всероссийский субботник. Жители российских городов смогут принять в нем участие. В порядок приведут территории, созданные по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также общественные пространства, которые только выставлены на Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства, сообщили в министерстве. Во время субботников россияне смогут убраться на набережных, береговых линиях, в парках, аллеях, скверах и дворовых территориях. Кроме того, они высадят цветы и деревья, покрасят лавочки и ограждения. Для участников уборки будут организованы различные мастер-классы и спортивные мероприятия. Важной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является повышение комфорта городской среды. Он предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Помимо того, основной целевой показатель будет обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий пяти миллионов семей ежегодно. Нацпроекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина с 2019 года.