В США впервые в 2024 году обанкротился банк

Вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Republic First Bank стал первым банком в США, обанкротившимся в 2024 году, и теперь находится под контролем Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Об этом объявила пресс-служба федерального ведомства США.

«Вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank. Поэтому клиентам не нужно будет менять свою банковскую принадлежность, чтобы сохранить страховое покрытие вкладов», — уточнили в FDIC.

Отделения Republic First Bank продолжат работать по обычному графику уже как филиалы Fulton Bank, а вкладчики смогут получить доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты или чеки. Такие меры предприняты для обеспечения бесперебойного доступа клиентов к их деньгам.