В США впервые в 2024 году обанкротился банк

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Вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank Фото:

Republic First Bank стал первым банком в США, обанкротившимся в 2024 году, и теперь находится под контролем Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Об этом объявила пресс-служба федерального ведомства США.

«Вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank. Поэтому клиентам не нужно будет менять свою банковскую принадлежность, чтобы сохранить страховое покрытие вкладов», — уточнили в FDIC.

Отделения Republic First Bank продолжат работать по обычному графику уже как филиалы Fulton Bank, а вкладчики смогут получить доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты или чеки. Такие меры предприняты для обеспечения бесперебойного доступа клиентов к их деньгам.

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Republic First Bank стал первым банком в США, обанкротившимся в 2024 году, и теперь находится под контролем Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Об этом объявила пресс-служба федерального ведомства США. «Вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank. Поэтому клиентам не нужно будет менять свою банковскую принадлежность, чтобы сохранить страховое покрытие вкладов», — уточнили в FDIC. Отделения Republic First Bank продолжат работать по обычному графику уже как филиалы Fulton Bank, а вкладчики смогут получить доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты или чеки. Такие меры предприняты для обеспечения бесперебойного доступа клиентов к их деньгам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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