Боец ВС РФ сбил украинский дрон при помощи мешка. Видео

27 апреля 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Боец повредил лопасти дрона Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец ВС России сбил вещмешком дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации раненого товарища. Об этом сообщил telegram-канал военкоров «Русской весны». «Пример героического поступка бойца третьего стрелкового батальона 91 отдельного стрелкового полка рядового Хатамова из Узбекистана. Проявив мужество и солдатскую находчивость, рядовой Хатамов сбил вражеский БпЛА своим вещмешком, обеспечив успешную эвакуацию боевого товарища», — написали в telegram-канале. Сообщается, что боец повредил лопасти и дрон потерял управления. По данным канала, группа российских военных выполняла боевую задачу в поселке Никольское (ДНР). Во время эвакуационных мероприятий группа подверглась огненной атаке. Один из бойцов был ранен. Рядовой Хатамов возвратился за ним и был атакован FPV-дроном «камикадзе». Он сбил дрон, но получил легкие ранения. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее участник СВО из Забайкальского края сбил украинский дрон-камикадзе мешком с продуктами. Военнослужащий спрятался в траве, так что управляющий летательным аппаратом потерял его. После падения дрона казаки деактивировали прикрепленную к нему гранату от РПГ и подорвали заряд. Сам аппарат забрали в батальон в качестве трофея. Боец был награжден медалью «За отвагу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец ВС России сбил вещмешком дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации раненого товарища. Об этом сообщил telegram-канал военкоров «Русской весны». «Пример героического поступка бойца третьего стрелкового батальона 91 отдельного стрелкового полка рядового Хатамова из Узбекистана. Проявив мужество и солдатскую находчивость, рядовой Хатамов сбил вражеский БпЛА своим вещмешком, обеспечив успешную эвакуацию боевого товарища», — написали в telegram-канале. Сообщается, что боец повредил лопасти и дрон потерял управления. По данным канала, группа российских военных выполняла боевую задачу в поселке Никольское (ДНР). Во время эвакуационных мероприятий группа подверглась огненной атаке. Один из бойцов был ранен. Рядовой Хатамов возвратился за ним и был атакован FPV-дроном «камикадзе». Он сбил дрон, но получил легкие ранения. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее участник СВО из Забайкальского края сбил украинский дрон-камикадзе мешком с продуктами. Военнослужащий спрятался в траве, так что управляющий летательным аппаратом потерял его. После падения дрона казаки деактивировали прикрепленную к нему гранату от РПГ и подорвали заряд. Сам аппарат забрали в батальон в качестве трофея. Боец был награжден медалью «За отвагу».