26 апреля 2024

The Times: ведущие пловцы мира готовят иск к WADA за допуск китайцев на ОИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивные соревнования Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, спорт, универсиада, пловец, плавание, прыжок в воду, дворец водных видов спорта, бассейн
Китайские спортсмены могут не попасть на ОИ Фото:

Антидопинговому агентству WADA грозит многомиллионный судебный иск из-за допуска китайских пловцов, не смотря на положительные допинг-тесты. Об это сообщает газета The Times.

«Лучшие международные спортсмены, выступавшие против китайских пловцов на Олимпийских играх в Токио, обсуждают возможность подачи многомиллионного иска против Всемирного антидопингового агентства», — пишет издание.

Пловцы уже ведут переговоры с юристами, а также они заручились финансовой поддержкой в случае подачи иска. В Китай от WADA отправится группа независимых аудиторов для оценки местной антидопинговой программы.

Китайских спортсменов не наказали потому, что WADA не удалось опровергнуть решение китайского антидопингового агентства (CHINADA). По словам, CHINADA допинг попал в организм спортсменов непреднамеренно, пишет «Национальная служба новостей».

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Антидопинговому агентству WADA грозит многомиллионный судебный иск из-за допуска китайских пловцов, не смотря на положительные допинг-тесты. Об это сообщает газета The Times. «Лучшие международные спортсмены, выступавшие против китайских пловцов на Олимпийских играх в Токио, обсуждают возможность подачи многомиллионного иска против Всемирного антидопингового агентства», — пишет издание. Пловцы уже ведут переговоры с юристами, а также они заручились финансовой поддержкой в случае подачи иска. В Китай от WADA отправится группа независимых аудиторов для оценки местной антидопинговой программы. Китайских спортсменов не наказали потому, что WADA не удалось опровергнуть решение китайского антидопингового агентства (CHINADA). По словам, CHINADA допинг попал в организм спортсменов непреднамеренно, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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