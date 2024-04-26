The Times: ведущие пловцы мира готовят иск к WADA за допуск китайцев на ОИ

27 апреля 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Китайские спортсмены могут не попасть на ОИ Фото: Размик Закарян © URA.RU Антидопинговому агентству WADA грозит многомиллионный судебный иск из-за допуска китайских пловцов, не смотря на положительные допинг-тесты. Об это сообщает газета The Times. «Лучшие международные спортсмены, выступавшие против китайских пловцов на Олимпийских играх в Токио, обсуждают возможность подачи многомиллионного иска против Всемирного антидопингового агентства», — пишет издание . Пловцы уже ведут переговоры с юристами, а также они заручились финансовой поддержкой в случае подачи иска. В Китай от WADA отправится группа независимых аудиторов для оценки местной антидопинговой программы. Китайских спортсменов не наказали потому, что WADA не удалось опровергнуть решение китайского антидопингового агентства (CHINADA). По словам, CHINADA допинг попал в организм спортсменов непреднамеренно, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Антидопинговому агентству WADA грозит многомиллионный судебный иск из-за допуска китайских пловцов, не смотря на положительные допинг-тесты. Об это сообщает газета The Times. «Лучшие международные спортсмены, выступавшие против китайских пловцов на Олимпийских играх в Токио, обсуждают возможность подачи многомиллионного иска против Всемирного антидопингового агентства», — пишет издание. Пловцы уже ведут переговоры с юристами, а также они заручились финансовой поддержкой в случае подачи иска. В Китай от WADA отправится группа независимых аудиторов для оценки местной антидопинговой программы. Китайских спортсменов не наказали потому, что WADA не удалось опровергнуть решение китайского антидопингового агентства (CHINADA). По словам, CHINADA допинг попал в организм спортсменов непреднамеренно, пишет «Национальная служба новостей».