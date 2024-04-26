В Чеченской Республике открылся необычный туристический маршрут. Фото

27 апреля 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Туристов ждут новые достопримечательности и старейшие вузы республики Фото: Роман Наумов © URA.RU В Чеченской Республике появился научно-популярный туристический маршрут. Его цель показать то, что обычно скрыто от посторонних глаз за стенами университетов, лабораторий и полигонов. Корреспондент URA.RU проверил, как работает «научпоп» и чему при желании можно научиться в университетах Чечни. Научно-популярные туристические маршруты открываются по всей стране под эгидой десятилетия науки и технологий, которое стартовало в 2022 году. С тех пор в 16 регионах страны появилось 50 маршрутов, они объединили в себе более 300 исследовательских и технологических площадок, а их посетителями с 2022 года стали 35 млн человек. Городские пейзажи Грозного: горы, университеты, мечети Фото: Роман Наумов © URA.RU Суть научно-популярного туризма, по задумке организаторов, сводится не к простому осмотру университетов, а заключается в погружении в научный процесс вместе с ведущими учеными региона. Первый вуз республики на туристическом маршруте — Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова. Биологи ЧГУ им. А. А. Кадырова работают над выведением тополей, лип кленов и павловний войлочной Фото: Роман Наумов © URA.RU Лаборатория биотехнологий ЧГУ занимается культивированием новых видов растений, которые смогут прижиться в условиях разных климатических зон республик Северного Кавказа. Кандидат сельскохозяйственных наук и заведующая лабораторией Элиза Собралиева показала на практике, как работают биологи, и позволила лично убедиться в сложности процесса Фото: Роман Наумов © URA.RU «На отечественном рынке остро стоит проблема нехватки собственного качественного семенного материала картофеля. Уже получены российские сорта с хорошими показателями продуктивности и устойчивости, которые способны заменить импортные сорта. Например, Садон, Ариэль, Багира и другие», — рассказала Элиза Собралиева. Специалистами-биологами ЧГУ им. А.А. Кадырова получены необходимые данные исследуемых древесных растений: площадь листьев, содержание хлорофилла, сезонная продуктивность, устьичная проводимость, проводимость пограничного слоя листа, устьичная транспирация, давление пара в листе, разность давлений паров, относительная влажность образцов, эталонная относительная влажность, температура листа, эталонная мольная доля H2O, ФАР. На пути к карбоновым лабораториям ЧГУ туристы смогут увидеть древнее селение Хой, расположенное высоко в Кавказских горах Фото: Роман Наумов © URA.RU Поскольку угроза изменения климата в последнее время привлекает все большее внимание ученых, политиков и ведущих специалистов в этой области, мониторинг исследований предполагает использование двух взаимодополняющих исследовательских систем на карбоновых полигонах WayCarbon. Те растения, которые выведены в научных лабораториях, высаживаются на карбоновых полигонах, за которыми осуществляется круглогодичное наблюдение при помощи специального оборудования Фото: Роман Наумов © URA.RU Цель работы Аккредитационно-симуляционного центра ЧГУ — обучение студентов, ординаторов и слушателей практическим умениям и навыкам в медицине. На сегодняшний день учреждение оснащено современными тренажерами, манекенами, моделями-муляжами, роботами-симуляторами и виртуальными симуляторами. Туристы могут попробовать себя в роли врача, обследующего желудок пациента под руководством профессора медицины Фото: Роман Наумов © URA.RU «Занятия на базе аккредитационно-симуляционного центра позволяют повысить интерес обучаемого к предмету изучения, приучают к самостоятельности и выработке различных форм и тактики поведения в разных ситуациях, в том числе и нестандартных, повышают уровень психологической мотивации к дальнейшему обучению и самообучению», — рассказал профессор, заведующий кафедрой «Госпитальная хирургия» ЧГУ Али Ферзаули. На фотографии лаборант демонстрирует робота, на котором студенты-медики учатся определять детские заболевания. Если диагноз поставлен верно, «ребенок» смеется, но плачет до тех пор, пока студент ошибается Фото: Роман Наумов © URA.RU На следующем этапе туристического маршруту, в Институте строительства и дизайна ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова гостей пригласят поучаствовать в испытаниях арматурной стали, а в технопарке университета они встретились с роботом «Ботсагур», которого студенты научили разговаривать не только на русском, но и на чеченском языке. Просвечивающий электронный микроскоп в лаборатории Грозненского нефте-технического университета. Слева на экране частица цементной пыли с нанесенным на ней местными «левшами» рисунком Фото: Роман Наумов © URA.RU «Научный туризм — это уникальная возможность для путешественников не только познакомиться с культурой и историей разных регионов своей страны, но и погрузиться в мир науки, узнать о последних достижениях исследователей и ученых, обогатиться новыми знаниями и опытом, а также вдохновиться научными открытиями. Это отличный способ объединить отдых с образованием и саморазвитием. Мы уверены, что Чечня как нельзя лучше подходит для знакомства с таким видом досуга», — подчеркнул проректор по научной работе ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова Магомед Сайдумов. Студенты ГГНТУ разработали VR-тренажер для хоккеистов. И самое время, скоро в Грозном будет ледовый дворец Фото: Роман Наумов © URA.RU От организатора пресс-тура по научным объектам Чечни — АНО «Национальные приоритеты» — также стало известно, что с 20 по 22 ноября 2024 года на Федеральной территории «Сириус» пройдет четвертый конгресс молодых ученых. В конгрессе запланировано участие молодых специалистов ведущих вузов со всех субъектов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чеченской Республике появился научно-популярный туристический маршрут. Его цель показать то, что обычно скрыто от посторонних глаз за стенами университетов, лабораторий и полигонов. Корреспондент URA.RU проверил, как работает «научпоп» и чему при желании можно научиться в университетах Чечни. Научно-популярные туристические маршруты открываются по всей стране под эгидой десятилетия науки и технологий, которое стартовало в 2022 году. С тех пор в 16 регионах страны появилось 50 маршрутов, они объединили в себе более 300 исследовательских и технологических площадок, а их посетителями с 2022 года стали 35 млн человек. Суть научно-популярного туризма, по задумке организаторов, сводится не к простому осмотру университетов, а заключается в погружении в научный процесс вместе с ведущими учеными региона. Первый вуз республики на туристическом маршруте — Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова. Лаборатория биотехнологий ЧГУ занимается культивированием новых видов растений, которые смогут прижиться в условиях разных климатических зон республик Северного Кавказа. Специалистами-биологами ЧГУ им. А.А. Кадырова получены необходимые данные исследуемых древесных растений: площадь листьев, содержание хлорофилла, сезонная продуктивность, устьичная проводимость, проводимость пограничного слоя листа, устьичная транспирация, давление пара в листе, разность давлений паров, относительная влажность образцов, эталонная относительная влажность, температура листа, эталонная мольная доля H2O, ФАР. Поскольку угроза изменения климата в последнее время привлекает все большее внимание ученых, политиков и ведущих специалистов в этой области, мониторинг исследований предполагает использование двух взаимодополняющих исследовательских систем на карбоновых полигонах WayCarbon. Цель работы Аккредитационно-симуляционного центра ЧГУ — обучение студентов, ординаторов и слушателей практическим умениям и навыкам в медицине. На сегодняшний день учреждение оснащено современными тренажерами, манекенами, моделями-муляжами, роботами-симуляторами и виртуальными симуляторами. «Занятия на базе аккредитационно-симуляционного центра позволяют повысить интерес обучаемого к предмету изучения, приучают к самостоятельности и выработке различных форм и тактики поведения в разных ситуациях, в том числе и нестандартных, повышают уровень психологической мотивации к дальнейшему обучению и самообучению», — рассказал профессор, заведующий кафедрой «Госпитальная хирургия» ЧГУ Али Ферзаули. На следующем этапе туристического маршруту, в Институте строительства и дизайна ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова гостей пригласят поучаствовать в испытаниях арматурной стали, а в технопарке университета они встретились с роботом «Ботсагур», которого студенты научили разговаривать не только на русском, но и на чеченском языке. «Научный туризм — это уникальная возможность для путешественников не только познакомиться с культурой и историей разных регионов своей страны, но и погрузиться в мир науки, узнать о последних достижениях исследователей и ученых, обогатиться новыми знаниями и опытом, а также вдохновиться научными открытиями. Это отличный способ объединить отдых с образованием и саморазвитием. Мы уверены, что Чечня как нельзя лучше подходит для знакомства с таким видом досуга», — подчеркнул проректор по научной работе ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова Магомед Сайдумов. От организатора пресс-тура по научным объектам Чечни — АНО «Национальные приоритеты» — также стало известно, что с 20 по 22 ноября 2024 года на Федеральной территории «Сириус» пройдет четвертый конгресс молодых ученых. В конгрессе запланировано участие молодых специалистов ведущих вузов со всех субъектов РФ.