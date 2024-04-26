26 апреля 2024

МИД Польши отказал президенту в праве обсуждать ядерное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва внимательно следит за обсуждением темы размещения ядерных объектов в Польше
Москва внимательно следит за обсуждением темы размещения ядерных объектов в Польше Фото:

Президенту Польши Анджею Дуде настоятельно рекомендовали не обсуждать тему размещения ядерного оружия в стране, отметив, что этот вопрос не входит в его компетенцию. С таким заявлением выступил глава польского МИДа Радослав Сикорский.

«Анджею Дуде уже было сказано на самых высоких уровнях и не только польских, чтобы он об этом не говорил. На размещение ядерного оружия нет шансов», — сказал Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat, передает издание PAP. Глава МИД Польши добавил, что не согласен с тем, что Польша станет ядерной державой, если другая страна разместит на территории ядерные боеголовки. Эта тема очень сложна, пояснил Сикорский, ее обсуждают в структурах НАТО.

По словам Дуды, вопрос размещения ядерного оружия не раз обсуждался с американскими коллегами. В Кремле отмечали, что не оставят эту тему без внимания — последуют жесткие ответные меры. Ядерные объекты НАТО, если они будут постоянно находится на территории Польши, станут законной целью для РФ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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Президенту Польши Анджею Дуде настоятельно рекомендовали не обсуждать тему размещения ядерного оружия в стране, отметив, что этот вопрос не входит в его компетенцию. С таким заявлением выступил глава польского МИДа Радослав Сикорский. «Анджею Дуде уже было сказано на самых высоких уровнях и не только польских, чтобы он об этом не говорил. На размещение ядерного оружия нет шансов», — сказал Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat, передает издание PAP. Глава МИД Польши добавил, что не согласен с тем, что Польша станет ядерной державой, если другая страна разместит на территории ядерные боеголовки. Эта тема очень сложна, пояснил Сикорский, ее обсуждают в структурах НАТО. По словам Дуды, вопрос размещения ядерного оружия не раз обсуждался с американскими коллегами. В Кремле отмечали, что не оставят эту тему без внимания — последуют жесткие ответные меры. Ядерные объекты НАТО, если они будут постоянно находится на территории Польши, станут законной целью для РФ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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