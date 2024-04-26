МИД Польши отказал президенту в праве обсуждать ядерное оружие

27 апреля 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Москва внимательно следит за обсуждением темы размещения ядерных объектов в Польше Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown Президенту Польши Анджею Дуде настоятельно рекомендовали не обсуждать тему размещения ядерного оружия в стране, отметив, что этот вопрос не входит в его компетенцию. С таким заявлением выступил глава польского МИДа Радослав Сикорский. «Анджею Дуде уже было сказано на самых высоких уровнях и не только польских, чтобы он об этом не говорил. На размещение ядерного оружия нет шансов», — сказал Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat, передает издание PAP. Глава МИД Польши добавил, что не согласен с тем, что Польша станет ядерной державой, если другая страна разместит на территории ядерные боеголовки. Эта тема очень сложна, пояснил Сикорский, ее обсуждают в структурах НАТО. По словам Дуды, вопрос размещения ядерного оружия не раз обсуждался с американскими коллегами. В Кремле отмечали, что не оставят эту тему без внимания — последуют жесткие ответные меры. Ядерные объекты НАТО, если они будут постоянно находится на территории Польши, станут законной целью для РФ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту Польши Анджею Дуде настоятельно рекомендовали не обсуждать тему размещения ядерного оружия в стране, отметив, что этот вопрос не входит в его компетенцию. С таким заявлением выступил глава польского МИДа Радослав Сикорский. «Анджею Дуде уже было сказано на самых высоких уровнях и не только польских, чтобы он об этом не говорил. На размещение ядерного оружия нет шансов», — сказал Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat, передает издание PAP. Глава МИД Польши добавил, что не согласен с тем, что Польша станет ядерной державой, если другая страна разместит на территории ядерные боеголовки. Эта тема очень сложна, пояснил Сикорский, ее обсуждают в структурах НАТО. По словам Дуды, вопрос размещения ядерного оружия не раз обсуждался с американскими коллегами. В Кремле отмечали, что не оставят эту тему без внимания — последуют жесткие ответные меры. Ядерные объекты НАТО, если они будут постоянно находится на территории Польши, станут законной целью для РФ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.