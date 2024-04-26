Совещание министров обороны стран ШОС в Астане: главные заявления Шойгу

В Астане проходит заседание министров обороны членов ШОС

26 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия защищает свой народ на исторических территориях Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на совещании министров военных ведомств других стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Он отметил, что Россия следует политике невмешательства в дела других стран, но при этом акцентирует внимание на соблюдение собственной безопасности. URA.RU приводит главные заявления Шойгу. Россия защищает людей на исторических территориях Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия никогда не угрожала странам НАТО. У страны попросту нет для этого интересов. Все действия, которые РФ предпринимает на сегодня, направлены только на защиту людей на своих исторических территориях, подчеркнул глава российского ведомства. Сергей Шойгу высказался о США, НАТО, расширении ШОС и России Фото: пресс-служба Минобороны РФ, предоставили URA.RU Войска НАТО создают угрозу России В настоящий момент войска Североатлантического альянса вплотную встают у российских границ, продолжил Шойгу. Все это создает дополнительные трудности для сохранения безопасности. Он подчеркнул, что это именно НАТО отправляет свои войска к российской границе, а не наоборот. Также министр упрекнул североатлантический военный блок в том, что тот продолжает политику, направленную на расширения. США целенаправленно затягивают конфликт на Украину «США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — подчеркнул Шойгу. Министр также выразил мнение о том, что текущая международная обстановка остается напряженной и имеет тенденцию к ухудшению. По его мнению, вина состоит в стремлении Вашингтона сохранить свое глобальное влияние на мир. Сергей Шойгу также призвал страны Шанхайской организации сотрудничества расширять географию и разнообразие военных учений, привлекать к ним представителей ОДКБ и СНГ. В Астане собрались министры обороны стран, входящих в ШОС Фото: пресс-служба Минобороны РФ, предоставили URA.RU Расширение ШОС В рамках того же выступления Шойгу приветствовал расширение состава Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил удовлетворение в связи с присоединением Ирана к союзу и выразил ожидание скорого вступления Белоруссии в организацию. «Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия», — заявил Шойгу, подчеркивая значимость этого шага для укрепления безопасности в регионе. Угроза от ударов по ЗАЭС Министр Шойгу также выразил обеспокоенность по поводу ударов Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он указал на потенциально катастрофические последствия таких действий. Он также обвинил Украину в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Он заверил, что виновные будут наказаны. В ходе совещания обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности Фото: пресс-служба Минобороны РФ, предоставили URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на совещании министров военных ведомств других стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Он отметил, что Россия следует политике невмешательства в дела других стран, но при этом акцентирует внимание на соблюдение собственной безопасности. URA.RU приводит главные заявления Шойгу. Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия никогда не угрожала странам НАТО. У страны попросту нет для этого интересов. Все действия, которые РФ предпринимает на сегодня, направлены только на защиту людей на своих исторических территориях, подчеркнул глава российского ведомства. В настоящий момент войска Североатлантического альянса вплотную встают у российских границ, продолжил Шойгу. Все это создает дополнительные трудности для сохранения безопасности. Он подчеркнул, что это именно НАТО отправляет свои войска к российской границе, а не наоборот. Также министр упрекнул североатлантический военный блок в том, что тот продолжает политику, направленную на расширения. «США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — подчеркнул Шойгу. Министр также выразил мнение о том, что текущая международная обстановка остается напряженной и имеет тенденцию к ухудшению. По его мнению, вина состоит в стремлении Вашингтона сохранить свое глобальное влияние на мир. Сергей Шойгу также призвал страны Шанхайской организации сотрудничества расширять географию и разнообразие военных учений, привлекать к ним представителей ОДКБ и СНГ. В рамках того же выступления Шойгу приветствовал расширение состава Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил удовлетворение в связи с присоединением Ирана к союзу и выразил ожидание скорого вступления Белоруссии в организацию. Министр Шойгу также выразил обеспокоенность по поводу ударов Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он указал на потенциально катастрофические последствия таких действий. Он также обвинил Украину в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Он заверил, что виновные будут наказаны.