26 апреля 2024

Кабмин РФ выделит Оренбуржью миллионы рублей для помощи после паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция "Опоры России" по селам, находящимся в зоне подтопления из-за паводка. Тюмень, деревня, половодье, паводок, село, наводнение, потоп, подтопление, разлив
Власти оценивают потребности в финансировании регионов Фото:

По поручению президента Владимира Путина, правительство России предоставит финансовую помощь Оренбургской области, которая столкнулась с последствиями весеннего паводка. Соответствующее распоряжение уже подписано.

«Средства — до 490 млн рублей — будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Они пойдут на социальную поддержку граждан, пострадавших от весеннего паводка», — сообщает ТАСС. Эти средства предназначены для помощи тем, кто из-за стихийного бедствия лишился имущества первой необходимости.

Источник в правительстве РФ уточнил ТАСС, что выделенные финансы соответствуют уже подтвержденным расходам региона на оказание помощи жертвам паводка. Власти продолжают работу по оценке дополнительной потребности в финансировании для полного устранения последствий стихийного бедствия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По поручению президента Владимира Путина, правительство России предоставит финансовую помощь Оренбургской области, которая столкнулась с последствиями весеннего паводка. Соответствующее распоряжение уже подписано. «Средства — до 490 млн рублей — будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Они пойдут на социальную поддержку граждан, пострадавших от весеннего паводка», — сообщает ТАСС. Эти средства предназначены для помощи тем, кто из-за стихийного бедствия лишился имущества первой необходимости. Источник в правительстве РФ уточнил ТАСС, что выделенные финансы соответствуют уже подтвержденным расходам региона на оказание помощи жертвам паводка. Власти продолжают работу по оценке дополнительной потребности в финансировании для полного устранения последствий стихийного бедствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...