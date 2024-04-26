Кабмин РФ выделит Оренбуржью миллионы рублей для помощи после паводка

По поручению президента Владимира Путина, правительство России предоставит финансовую помощь Оренбургской области, которая столкнулась с последствиями весеннего паводка. Соответствующее распоряжение уже подписано.
«Средства — до 490 млн рублей — будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Они пойдут на социальную поддержку граждан, пострадавших от весеннего паводка», — сообщает ТАСС. Эти средства предназначены для помощи тем, кто из-за стихийного бедствия лишился имущества первой необходимости.
Источник в правительстве РФ уточнил ТАСС, что выделенные финансы соответствуют уже подтвержденным расходам региона на оказание помощи жертвам паводка. Власти продолжают работу по оценке дополнительной потребности в финансировании для полного устранения последствий стихийного бедствия.
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