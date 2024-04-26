Кабмин РФ выделит Оренбуржью миллионы рублей для помощи после паводка

27 апреля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Власти оценивают потребности в финансировании регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По поручению президента Владимира Путина, правительство России предоставит финансовую помощь Оренбургской области, которая столкнулась с последствиями весеннего паводка. Соответствующее распоряжение уже подписано. «Средства — до 490 млн рублей — будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Они пойдут на социальную поддержку граждан, пострадавших от весеннего паводка», — сообщает ТАСС. Эти средства предназначены для помощи тем, кто из-за стихийного бедствия лишился имущества первой необходимости. Источник в правительстве РФ уточнил ТАСС, что выделенные финансы соответствуют уже подтвержденным расходам региона на оказание помощи жертвам паводка. Власти продолжают работу по оценке дополнительной потребности в финансировании для полного устранения последствий стихийного бедствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По поручению президента Владимира Путина, правительство России предоставит финансовую помощь Оренбургской области, которая столкнулась с последствиями весеннего паводка. Соответствующее распоряжение уже подписано. «Средства — до 490 млн рублей — будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Они пойдут на социальную поддержку граждан, пострадавших от весеннего паводка», — сообщает ТАСС. Эти средства предназначены для помощи тем, кто из-за стихийного бедствия лишился имущества первой необходимости. Источник в правительстве РФ уточнил ТАСС, что выделенные финансы соответствуют уже подтвержденным расходам региона на оказание помощи жертвам паводка. Власти продолжают работу по оценке дополнительной потребности в финансировании для полного устранения последствий стихийного бедствия.