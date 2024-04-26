Глава Минобороны Ирана Аштияни: теракты в РФ произошли по вине США

27 апреля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Аштияни отметил, что члены ШОС должны использовать весь потенциал объединения для нейтрализации общих угроз Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Теракты в РФ и Иране происходят из-за поддержки терроризма со стороны США. Об этом заявил глава Министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече с руководителем российского военного ведомства Сергеем Шойгу в Астане. «Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств. В особенности со стороны Соединенных Штатов», — приводит слова Аштияни иранское агентство Tasnim . В столице Казахстана Астане, где проходит заседание министров обороны членов ШОС, глава МО РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что Россия следует политике невмешательства в дела других стран. Он также отметил, что Россия никогда не угрожала странам НАТО, в то время как США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракты в РФ и Иране происходят из-за поддержки терроризма со стороны США. Об этом заявил глава Министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече с руководителем российского военного ведомства Сергеем Шойгу в Астане. «Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств. В особенности со стороны Соединенных Штатов», — приводит слова Аштияни иранское агентство Tasnim. В столице Казахстана Астане, где проходит заседание министров обороны членов ШОС, глава МО РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что Россия следует политике невмешательства в дела других стран. Он также отметил, что Россия никогда не угрожала странам НАТО, в то время как США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине.