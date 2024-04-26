26 апреля 2024

Глава Минобороны Ирана Аштияни: теракты в РФ произошли по вине США

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Аштияни отметил, что члены ШОС должны использовать весь потенциал объединения для нейтрализации общих угроз Фото:

Теракты в РФ и Иране происходят из-за поддержки терроризма со стороны США. Об этом заявил глава Министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече с руководителем российского военного ведомства Сергеем Шойгу в Астане.

«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств. В особенности со стороны Соединенных Штатов», — приводит слова Аштияни иранское агентство Tasnim.

В столице Казахстана Астане, где проходит заседание министров обороны членов ШОС, глава МО РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что Россия следует политике невмешательства в дела других стран. Он также отметил, что Россия никогда не угрожала странам НАТО, в то время как США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине.

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Теракты в РФ и Иране происходят из-за поддержки терроризма со стороны США. Об этом заявил глава Министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече с руководителем российского военного ведомства Сергеем Шойгу в Астане. «Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств. В особенности со стороны Соединенных Штатов», — приводит слова Аштияни иранское агентство Tasnim. В столице Казахстана Астане, где проходит заседание министров обороны членов ШОС, глава МО РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что Россия следует политике невмешательства в дела других стран. Он также отметил, что Россия никогда не угрожала странам НАТО, в то время как США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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