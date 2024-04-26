Глава Минобороны Ирана Аштияни: теракты в РФ произошли по вине США

Теракты в РФ и Иране происходят из-за поддержки терроризма со стороны США. Об этом заявил глава Министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече с руководителем российского военного ведомства Сергеем Шойгу в Астане.
«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств. В особенности со стороны Соединенных Штатов», — приводит слова Аштияни иранское агентство
В столице Казахстана Астане, где проходит заседание министров обороны членов ШОС, глава МО РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что Россия следует политике невмешательства в дела других стран. Он также отметил, что Россия никогда не угрожала странам НАТО, в то время как США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине.
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