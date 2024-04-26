После СВО РФ и Европе придется выстраивать отношения на новых основах: главные заявления Пескова

Песков: подготовка визита Путина в КНР находится в финальной стадии

26 апреля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что РФ не собирается прислушиваться к резолюции ЕП, осуждающей президентские выборы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подготовка визита президента России Владимира Путина в КНР находится в финальной стадии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами. Он также отметил, что России и Европе придется заново выстраивать отношения после окончания СВО. URA.RU передает основные заявления. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина Песков заявил, подготовка визита Путина в КНР находится в финальной стадии. Он также отметил, что любые контакты между президентом России и главой КНР Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности. В нынешней повестке поездки идет акцент на долгосрочное сотрудничество. Выставка трофейной техники Россиянам надо увидеть выставку поверженной техники с СВО, которая пройдет 1 мая на Поклонной горе. «Это блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — отметил Песков. Посетит ли выставку президент страны Владимир Путин — неизвестно. Резолюция ЕС, не признающая выборы президента РФ По словам Пескова, Кремль не собирается прислушиваться к резолюции Европарламента, осуждающей президентские выборы в России. «Европарламент давно закрепился на позициях прочной, последовательной русофобии», — заявил он. Пресс-секретарь также отметил, что данный орган превратился в машину «оголтелых действий и ненужных противоречий». Дом экс-замминистра Иванова О якобы существующем доме на Рублевке экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взятке, пресс-секретарь президента ничего не знает. «Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет», — заявил Песков. Он предложил ориентироваться только на официальные заявления следствия. Отношения РФ и Европы после СВО По словам Пескова, после окончания спецоперации на Украине России и Европе придется заново выстраивать отношения на новых основах. «Придется договариваться, как мы будем жить. Ясно, что это договоренности уже о новых модальностях отношений», — отметил он. Песков также заявил, что таких отношений, которые у стран были раньше, уже не получится. Закрытая встреча РСПП и Владимира Путина Песков заявил, что руководство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым Владимир Путин общался в закрытом режиме после окончания пленарного заседания съезда 25 апреля, не поднимало вопрос о приватизации 90-х. «Тема приватизации фигурировала только в выступлении президента», — сообщил он. По словам Пескова, члены бюро РСПП говорили с президентом о развитии бизнеса и процессе переноса и переоформления бизнеса в России. Также поднималась тема налогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка визита президента России Владимира Путина в КНР находится в финальной стадии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами. Он также отметил, что России и Европе придется заново выстраивать отношения после окончания СВО. URA.RU передает основные заявления. Песков заявил, подготовка визита Путина в КНР находится в финальной стадии. Он также отметил, что любые контакты между президентом России и главой КНР Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности. В нынешней повестке поездки идет акцент на долгосрочное сотрудничество. Россиянам надо увидеть выставку поверженной техники с СВО, которая пройдет 1 мая на Поклонной горе. «Это блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — отметил Песков. Посетит ли выставку президент страны Владимир Путин — неизвестно. По словам Пескова, Кремль не собирается прислушиваться к резолюции Европарламента, осуждающей президентские выборы в России. «Европарламент давно закрепился на позициях прочной, последовательной русофобии», — заявил он. Пресс-секретарь также отметил, что данный орган превратился в машину «оголтелых действий и ненужных противоречий». О якобы существующем доме на Рублевке экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взятке, пресс-секретарь президента ничего не знает. «Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет», — заявил Песков. Он предложил ориентироваться только на официальные заявления следствия. По словам Пескова, после окончания спецоперации на Украине России и Европе придется заново выстраивать отношения на новых основах. «Придется договариваться, как мы будем жить. Ясно, что это договоренности уже о новых модальностях отношений», — отметил он. Песков также заявил, что таких отношений, которые у стран были раньше, уже не получится. Песков заявил, что руководство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым Владимир Путин общался в закрытом режиме после окончания пленарного заседания съезда 25 апреля, не поднимало вопрос о приватизации 90-х. «Тема приватизации фигурировала только в выступлении президента», — сообщил он. По словам Пескова, члены бюро РСПП говорили с президентом о развитии бизнеса и процессе переноса и переоформления бизнеса в России. Также поднималась тема налогов.