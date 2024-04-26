После СВО РФ и Европе придется выстраивать отношения на новых основах: главные заявления Пескова

Подготовка визита президента России Владимира Путина в КНР находится в финальной стадии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами. Он также отметил, что России и Европе придется заново выстраивать отношения после окончания СВО. URA.RU передает основные заявления.
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина
Песков заявил, подготовка визита Путина в КНР находится в финальной стадии. Он также отметил, что любые контакты между президентом России и главой КНР Си Цзиньпином привлекают внимание мировой общественности. В нынешней повестке поездки идет акцент на долгосрочное сотрудничество.
Выставка трофейной техники
Россиянам надо увидеть выставку поверженной техники с СВО, которая пройдет 1 мая на Поклонной горе. «Это блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — отметил Песков. Посетит ли выставку президент страны Владимир Путин — неизвестно.
Резолюция ЕС, не признающая выборы президента РФ
По словам Пескова, Кремль не собирается прислушиваться к резолюции Европарламента, осуждающей президентские выборы в России. «Европарламент давно закрепился на позициях прочной, последовательной русофобии», — заявил он. Пресс-секретарь также отметил, что данный орган превратился в машину «оголтелых действий и ненужных противоречий».
Дом экс-замминистра Иванова
О якобы существующем доме на Рублевке экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взятке, пресс-секретарь президента ничего не знает. «Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет», — заявил Песков. Он предложил ориентироваться только на официальные заявления следствия.
Отношения РФ и Европы после СВО
По словам Пескова, после окончания спецоперации на Украине России и Европе придется заново выстраивать отношения на новых основах. «Придется договариваться, как мы будем жить. Ясно, что это договоренности уже о новых модальностях отношений», — отметил он. Песков также заявил, что таких отношений, которые у стран были раньше, уже не получится.
Закрытая встреча РСПП и Владимира Путина
Песков заявил, что руководство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым Владимир Путин общался в закрытом режиме после окончания пленарного заседания съезда 25 апреля, не поднимало вопрос о приватизации 90-х. «Тема приватизации фигурировала только в выступлении президента», — сообщил он. По словам Пескова, члены бюро РСПП говорили с президентом о развитии бизнеса и процессе переноса и переоформления бизнеса в России. Также поднималась тема налогов.
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