Пожар на тысячу квадратов в Ставропольском крае удалось потушить

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщили МЧС РФ.
«На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале. Теперь действия пожарных направлены на предотвращение возобновления возгорания и устранение последствий пожара.
Ранее стало известно о крупном пожаре, охватившем торговые павильоны общей площадью в 1 тысячу квадратных метров. В ходе тушения произошло обрушение кровли на зданиях, что создало дополнительные сложности для ликвидации возгорания.
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