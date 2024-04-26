26 апреля 2024

Пожар на тысячу квадратов в Ставропольском крае удалось потушить

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пожар был успешно локализован Фото:

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщили МЧС РФ.

«На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале. Теперь действия пожарных направлены на предотвращение возобновления возгорания и устранение последствий пожара.

Ранее стало известно о крупном пожаре, охватившем торговые павильоны общей площадью в 1 тысячу квадратных метров. В ходе тушения произошло обрушение кровли на зданиях, что создало дополнительные сложности для ликвидации возгорания.

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Спасатели ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщили МЧС РФ. «На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале. Теперь действия пожарных направлены на предотвращение возобновления возгорания и устранение последствий пожара. Ранее стало известно о крупном пожаре, охватившем торговые павильоны общей площадью в 1 тысячу квадратных метров. В ходе тушения произошло обрушение кровли на зданиях, что создало дополнительные сложности для ликвидации возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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