Пожар на тысячу квадратов в Ставропольском крае удалось потушить

27 апреля 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Пожар был успешно локализован Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Спасатели ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщили МЧС РФ. «На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале. Теперь действия пожарных направлены на предотвращение возобновления возгорания и устранение последствий пожара. Ранее стало известно о крупном пожаре, охватившем торговые павильоны общей площадью в 1 тысячу квадратных метров. В ходе тушения произошло обрушение кровли на зданиях, что создало дополнительные сложности для ликвидации возгорания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщили МЧС РФ. «На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале. Теперь действия пожарных направлены на предотвращение возобновления возгорания и устранение последствий пожара. Ранее стало известно о крупном пожаре, охватившем торговые павильоны общей площадью в 1 тысячу квадратных метров. В ходе тушения произошло обрушение кровли на зданиях, что создало дополнительные сложности для ликвидации возгорания.