Балицкий: после атаки ВСУ под завалами дома нашли тело мужчины

27 апреля 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Балицкий рассказал о погибшем после атаки ВСУ Фото: Сергей Венявский © URA.RU В результате разбора завалов дома в городе Токмак, который был атакован ВСУ, найдено тело мужчины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Спасательные работы продолжаются на месте происшествия. По информации губернатора, трое пострадавших были оперированы, один человек находится в критическом состоянии в реанимации. Ранее стало известно о последствиях удара по жилым зданиям в Токмаке. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что в городе повреждены пять домов и детский сад, что свидетельствует о серьезности инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате разбора завалов дома в городе Токмак, который был атакован ВСУ, найдено тело мужчины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Спасательные работы продолжаются на месте происшествия. По информации губернатора, трое пострадавших были оперированы, один человек находится в критическом состоянии в реанимации. Ранее стало известно о последствиях удара по жилым зданиям в Токмаке. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что в городе повреждены пять домов и детский сад, что свидетельствует о серьезности инцидента.