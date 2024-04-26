Балицкий: после атаки ВСУ под завалами дома нашли тело мужчины

В результате разбора завалов дома в городе Токмак, который был атакован ВСУ, найдено тело мужчины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», — написал Балицкий в
Спасательные работы продолжаются на месте происшествия. По информации губернатора, трое пострадавших были оперированы, один человек находится в критическом состоянии в реанимации.
Ранее стало известно о последствиях удара по жилым зданиям в Токмаке. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что в городе повреждены пять домов и детский сад, что свидетельствует о серьезности инцидента.
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