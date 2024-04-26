26 апреля 2024

Балицкий: после атаки ВСУ под завалами дома нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Балицкий рассказал о погибшем после атаки ВСУ Фото:

В результате разбора завалов дома в городе Токмак, который был атакован ВСУ, найдено тело мужчины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Спасательные работы продолжаются на месте происшествия. По информации губернатора, трое пострадавших были оперированы, один человек находится в критическом состоянии в реанимации.

Ранее стало известно о последствиях удара по жилым зданиям в Токмаке. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что в городе повреждены пять домов и детский сад, что свидетельствует о серьезности инцидента.

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В результате разбора завалов дома в городе Токмак, который был атакован ВСУ, найдено тело мужчины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Спасательные работы продолжаются на месте происшествия. По информации губернатора, трое пострадавших были оперированы, один человек находится в критическом состоянии в реанимации. Ранее стало известно о последствиях удара по жилым зданиям в Токмаке. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что в городе повреждены пять домов и детский сад, что свидетельствует о серьезности инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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