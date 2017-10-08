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Главные новости Свердловской области
12:57  08 октября 2017 3

Авиакомпания «Россия» оставила голодными уральских туристов из Барселоны

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, туман, антена радиолокатор
Авиакомпания забыла оформить заявку на питаниеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажирам рейса Барселона — Екатеринбург пришлось возвращаться домой из жаркой Испании впроголодь. За шестичасовой перелет им не предложили даже платных закусок, поскольку по какой-то причине перевозчику не поступила заявка на питание.

Как рассказал «URA.RU» один из пассажиров рейса, в Екатеринбург туристов доставляла компания «Россия». Во время посадки экипаж объявил людям, что заявки на питание нет, в связи с чем предложил либо лететь шесть часов без еды, либо подождать 12 часов, пока ошибка не будет устранена. Екатеринбуржцы выбрали первый вариант.

Выяснить в авиакомпании, из-за чего произошла накладка, не удалось — ответственного за взаимодействие со СМИ сотрудника не было на месте.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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