Авиакомпания «Россия» оставила голодными уральских туристов из Барселоны

Пассажирам рейса Барселона — Екатеринбург пришлось возвращаться домой из жаркой Испании впроголодь. За шестичасовой перелет им не предложили даже платных закусок, поскольку по какой-то причине перевозчику не поступила заявка на питание.
Как рассказал «URA.RU» один из пассажиров рейса, в Екатеринбург туристов доставляла компания «Россия». Во время посадки экипаж объявил людям, что заявки на питание нет, в связи с чем предложил либо лететь шесть часов без еды, либо подождать 12 часов, пока ошибка не будет устранена. Екатеринбуржцы выбрали первый вариант.
Выяснить в авиакомпании, из-за чего произошла накладка, не удалось — ответственного за взаимодействие со СМИ сотрудника не было на месте.