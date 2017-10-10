В заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины проиграла команде Хорватии. Матч состоялся в понедельник, 9 октября, в Киеве и закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча были забиты футболистом Андреем Крамаричем во втором тайме: на 62-й минуте, а на 70-й он оформил дубль.
Таким образом, сборная Украины набрала 17 очков и заняла третье место в отборочной группе и не вышла даже в стыковые матчи. Команда Хорватии заняла второе место, а на первом оказалась сборная Исландии.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Москве, Калининграде и Екатеринбурге.
Ранее телеканал 360 сообщил, что 109 футбольным фанатам будет запрещен доступ на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. В черный список попали отпетые дебоширы, которые неоднократно устраивали беспорядок и нарушали закон во время игры.