В Сургуте из-за охранной зоны конденсатопровода могут нести уже почти построенный жилой поселок. Об этом «URA.RU» рассказал гендиректор компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук.
По словам застройщика, в компании только начали разбираться со сложившейся ситуацией. «Жилой комплекс уже почти построен. Посмотрели СНИПы, нет такой охранной зоны. Разберемся, но плетью обуха не перешибить. Поэтому, возможно, придется отказаться», — прокомментировал Сторожук.
Комплекс строится в поселке Дорожный — планируется, что там будет больше 20 домов, общей площадью порядка 40 тысяч. квадратных метров жилья. Поселок Дорожный, как и еще треть Сургута, в том числе и международный аэропорт, попали в охранную зону конденсатопровода ООО «Газпром Переработка». Как ранее сообщало «URA.RU», это уникальный случай для ХМАО, из-за которого постройки на части крупнейшего города Югры по факту являются незаконными.
Известно, что несколько жителей уже столкнулись с проблемами при продаже или покупке дач в охранной зоне — в Росреестре им сообщили, что любые постройки на этой территории запрещены. По подтвержденным пока данным, пострадавшие намерены подавать коллективный иск в адрес дочерней компании газового монополиста.