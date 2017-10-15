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Главные новости Пермского края
11:56  15 октября 2017 0

Пермяку удалось заснять северное сияние над городом. ФОТО

Съемка велась в районе деревни Захарово Лысьвенского районаФото: Андрей Козлов

Житель Пермского края Андрей Козлов запечатлел северное сияние. Снимки весьма редкого для региона природного явления он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Северное сияние можно было наблюдать в небе над Прикамьем в ночь на субботу, 14 октября. Согласно подписи к фотографиям, съемка велась в районе деревни Захарово Лысьвенского района. Работы фотографа уже набрали десятки «лайков» в соцсети.

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Ранее аналогичное природное явление можно было наблюдать в небе над Свердловской областью в ночь с 11 на 12 октября. Полярное сияние на Урале снял фотограф Илья Янковский.

Сергей Демин
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