Пермяку удалось заснять северное сияние над городом. ФОТО

Житель Пермского края Андрей Козлов запечатлел северное сияние. Снимки весьма редкого для региона природного явления он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
Северное сияние можно было наблюдать в небе над Прикамьем в ночь на субботу, 14 октября. Согласно подписи к фотографиям, съемка велась в районе деревни Захарово Лысьвенского района. Работы фотографа уже набрали десятки «лайков» в соцсети.
Ранее аналогичное природное явление можно было наблюдать в небе над Свердловской областью в ночь с 11 на 12 октября. Полярное сияние на Урале снял фотограф Илья Янковский.