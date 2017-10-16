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Главные новости Пермского края
10:37  16 октября 2017 2

«Боня и Кузьмич» сняли клип об отдыхе на даче. «Садоводам посвящается». ВИДЕО

Боня и Кузьмич засняли любимые развлечения россиян на дачеФото: скрин видео

Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» сняли клип о том, как россияне летом отдыхают на даче.

Видео стало пародией на песню Валентина Стрыкало «Наше лето». Герои Бони и Кузьмича нарядились в характерные для холодного уральского лета шерстяные штаны, свитеры, тельняшки, фуфайки и шапки ушанки. Боня при этом надела купальник поверх теплой одежды.

В клипе актеры «загорают» на крыше, пьют свежевыжатый морковный сок, вместо яхты катаются на тачке с импровизированным парусом и танцуют под магнитофон. В аннотации к ролику отмечается, что он посвящен всем уральским садоводам.

Валерия Романова
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