Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» сняли клип о том, как россияне летом отдыхают на даче.
Видео стало пародией на песню Валентина Стрыкало «Наше лето». Герои Бони и Кузьмича нарядились в характерные для холодного уральского лета шерстяные штаны, свитеры, тельняшки, фуфайки и шапки ушанки. Боня при этом надела купальник поверх теплой одежды.
В клипе актеры «загорают» на крыше, пьют свежевыжатый морковный сок, вместо яхты катаются на тачке с импровизированным парусом и танцуют под магнитофон. В аннотации к ролику отмечается, что он посвящен всем уральским садоводам.